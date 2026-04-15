Virgil Popescu: ”Avem nevoie de investiţii accelerate în domeniul energiei”

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă, miercuri, după organizarea în Parlamentul European a unui eveniment legat de reducerea emisiilor în temeiul Regulamentului privind industria „zero net”, că avem nevoie de investiţii accelerate în domeniul energiei, pentru că şocurile recente ne arată că mai avem suficiente de făcut pentru ca UE să îşi dobândească independenţa şi securitatea energetică, informează news.ro.

”Perspectivele privind competitivitatea energetică şi investiţiile europene: Reducerea emisiilor în temeiul Regulamentului privind industria „zero net” a fost evenimentul pe care l-am organizat astăzi la Parlamentul European. Deciziile de investiţii sunt influenţate de acest regulament, de aceea am considerat că este necesar acest dialog pentru a reuşi să înţelegem ce anume trebuie făcut pentru a accelera procesul decizional”, spune europarlamentarul PNL pe Facebook.

Virgil Popescu arată că ”avem nevoie de investiţii accelerate în domeniul energiei, pentru că şocurile recente ne arată că mai avem suficiente de făcut pentru ca UE să îşi dobândească independenţa şi securitatea energetică”.

”Am mai discutat despre ţintele de reducere a emisiilor, competitivitate, perspectivele implementării NZIA (Net Zero Industry Act), condiţii de reglementare, tehnologii necesare, pentru a putea creşte gradul de competitivitate al fiecărui stat membru al UE. Am adus la aceeaşi masă colegi din Parlamentul European, de la Comisia Europeană, respectiv de la Directoratul General pentru Energie, Directoratul General pentru Climă şi Directoratul General pentru Competiţie, reprezentanţi ai industriei precum şi reprezentanţii pe energie ai statelor”, precizează Virgil Popescu.

”Le mulţumesc tuturor participanţilor pentru contribuţiile importante pe care le-au adus în această dezbatere şi sunt încrezător că fiecare actor european va veni cu cele mai bune soluţii”, mai afirmă eurodeputatul liberal.