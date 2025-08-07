Visa îşi extinde expertiza în domeniul securităţii cibernetice

Visa (NYSE: V) creează noi oportunităţi pentru clienţii săi de a valorifica expertiza vastă a companiei în domeniul securităţii cibernetice, prin servicii cu valoare adăugată şi soluţii de management al riscului. Ca parte a acestei strategii, Visa a anunţat, conform unui comunicat remis redacţiei, lansarea diviziei globale de consultanţă în securitate cibernetică, Visa Cybersecurity Advisory Practice, care oferă clienţilor analize de risc, alături de informaţii practice necesare pentru a identifica, evalua şi contracara ameninţările cibernetice emergente. De asemenea, compania îl numeşte pe Jeremiah Dewey, expert consacrat în domeniu, în poziţia de lider pentru produse de securitate cibernetică.

„Când vine vorba de securitate cibernetică şi prevenirea fraudelor, detectarea şi răspunsul proactiv sunt esenţiale,” a declarat James Mirfin, Global Head of Risk and Identity Solutions la Visa. „Clienţii noştri - de la mici afaceri de familie până la mari corporaţii - au nevoie de resurse complete, care pot fi scalate în funcţie de nevoile lor specifice. Suntem încântaţi să îl avem pe Jeremiah în echipă, şi să dezvoltăm în continuare soluţii inovatoare care ajută afacerile de toate dimensiunile să înţeleagă riscurile şi să rămână protejaţi din punct de vedere cibernetic.”

Potrivit sursei citate:

„Visa a investit 12 miliarde de dolari în tehnologie şi infrastructură în ultimii cinci ani, inclusiv în prevenirea fraudelor şi securitate cibernetică. Clienţii din întreaga lume încep să beneficieze de expertiza şi soluţiile dezvoltate ca urmare a acestei investiţii. În noul său rol, Dewey va coordona dezvoltarea portofoliului de produse de securitate cibernetică al Visa şi va consolida parteneriate strategice, asigurându-se că Visa răspunde nevoilor clienţilor în acest domeniu. Dewey vine cu peste două decenii de experienţă în poziţii de conducere în domeniul serviciilor de gestionare a securităţii, răspuns la incidente, şi consultanţă pentru sectorul privat şi instituţii guvernamentale”.

„Securitatea cibernetică nu mai este văzută ca un centru de cost, ci ca o componentă esenţială a strategiei de creştere a oricărei afaceri,” a declarat Carl Rutstein, Global Head of Advisory Services la Visa. „Prin combinarea celor mai recente progrese în tehnologia AI cu expertiza echipelor noastre de consultanţă şi analiză, continuăm să livrăm soluţii îmbunătăţite care ajută clienţii să rămână competitivi într-un mediu al ameninţărilor cibernetice în continuă schimbare.”

Sursa citată mai precizează:

„Noua divizie dedicată securităţii cibernetice în domeniul plăţilor, Cybersecurity Advisory Practice, utilizează reţeaua globală Visa Consulting & Analytics (VCA), formată din mii de consultanţi, specialişti în analiza datelor şi experţi în produse din întreaga lume. VCA oferă o gamă largă de servicii menite să ghideze clienţii în elaborarea unei strategii de securitate cibernetică. Aceste servicii includ:

-Payment Cybersecurity Institute - Programe de instruire şi conştientizare pentru angajaţi privind bunele practici în securitatea cibernetică a plăţilor

-Evaluări ale nivelului de maturitate în securitate cibernetică - Analiza proceselor şi fluxurilor pentru a oferi recomandări de îmbunătăţire a acestora

-Protecţie împotriva atacurilor prin forţă brută - Detectarea şi blocarea atacurilor care presupun încercarea automată de multiple combinaţii de parole pentru a obţine acces la un cont sau sistem, şi asigurarea de asistenţă dedicată.

Ca parte a angajamentului echipei VCA de a le oferi clienţilor o abordare holistică în materie de securitate cibernetică, noua divizie intenţionează să lanseze noi servicii, precum furnizarea de informaţii despre ameninţări informatice şi testări şi evaluări ale gradului de vulnerabilitate”.