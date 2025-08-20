Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Vladimir Ciorbă, cercetat în dosarul Nordis, a scăpat din nou de controlul judiciar

S.B.
Anticorupţie / 20 august, 11:32

Vladimir Ciorbă, cercetat în dosarul Nordis, a scăpat din nou de controlul judiciar

Omul de afaceri Vladimir Ciorbă, cercetat în dosarul Nordis, alături de Laura Vicol şi alte persoane, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, scapă din nou de controlul judiciar şi poate părăsi România, după ce Curtea de Apel Bucureşti i-a admis definitiv plângerea formulată împotriva acestei măsuri preventive, potrivit news.ro.

În 11 august, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispusese prelungirea măsurii controlului judiciar în cazul lui Ciorbă, până în 11 octombrie inclusiv, însă omul de afaceri a contestat decizia. În 19 iunie, CA Bucureşti îi admisese lui Vladimir Ciorbă o plângere similară care viza prelungirea controlului judiciar.

„Admite plângerea formulată de inculpatul Ciorbă Vladimir-Răzvan, împotriva ordonanţei nr.1854/D/P/2022 din 11.08.2025 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar, începând cu data de 13.08.2025 până în data de 11.10.2025 inclusiv. Revocă măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Ciorbă Vladimir-Răzvan, prin încheierea nr.107/14.02.2025 a judecătorilor de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia Penală, prelungită prin ordonanţele din datele de 14.04.2025, 13.06.2025 şi 11.08.2025, respectiv, modificată, prin încheierea din data de 19.06.2025, în dosarul nr 3909/2/2025 al Curţii de Apel Bucureşti. Definitivă”, se arată în decizia instanţei.

În 4 februarie, au fost reţinute 11 persoane, între care Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă, acuzate de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

În ziua următoare, Poliţia Română anunţa că în Dosarul Nordis a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile - apartamente şi case - cinci spaţii comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părţi sociale şi acţiuni.

De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice şi juridice.

Ulterior, instanţa a decis ca Vladimir Ciorbă să fie cercetat sub control judiciar, împreună cu alte persoane anchetate în acest dosar, în timp ce Laura Vicol nu are niciun fel de interdicţii.

Opinia Cititorului ( 4 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.08.2025, 12:34)

    Se va mușamaliza și țeapa Nordis.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.08.2025, 12:40)

    De aia iau "magistratii" pensii speciale de 5000 de euro la 48 ani. E spaga sa-i faca scapati pe alde nordis.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 20.08.2025, 12:47)

      pana e PSD la putere nu va fi nici o condamnare.

      dc trece suficent timp se va prescrie fapta si bye. 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.08.2025, 13:03)

    Specialii știu să recunoască o ciorbă specială.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

20 august

Citeşte Ziarul BURSA din 20 august

Curs valutar BNR

19 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0573
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3312
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3735
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8527
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.9675

