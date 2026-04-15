Volei feminin: Campioana Volei Alba Blaj, în finala Diviziei A

Campioana Volei Alba Blaj s-a calificat miercuri, pe teren propriu, în finala Diviziei A, după ce a învins formaţia Corona Braşov, scor 3-0, în meciul a treilea, decisiv, din semifinale, potrivit news.ro.

În finala sezonului, campioana Volei Alba Blaj se va duela cu vicecampioana CSO Voluntari, calificată în ultimul act tot după trei meciuri, cu Dinamo Bucureşti.

Scorul pe seturi al partidei de miercuri a fost 25-17, 25-18, 25-23..

În primul meci din semifinale, Volei Alba Blaj s-a impus cu 3-2, iar în al doilea a pierdut tot în cinci seturi la Braşov. Cu 2-1 la general, campioana en-titre se califică în finală.

La rândul său, vicecampioana CSO Voluntari a avut nevoie tot de trei partide pentru a se califica în ultimul act, 3-0, 0-3 şi 3-2 cu Dinamo Bucureşti.

Cele patru echipe s-au calificat în semifinale după următoarele rezultate din sferturi: Volei Alba Blaj, 3-0 şi 3-0 cu Rapid Bucureşti, CSO Voluntari, 3-0 şi 3-0 cu CSM Lugoj, Corona Braşov, 3-0, 0-3 şi 3-2 cu CSM Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, 3-0, 2-3 şi 3-2 cu CSM Constanţa.