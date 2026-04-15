Volei masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, ultima semifinalistă a Diviziei A

Campioana Dinamo Bucureşti este ultima semifinalistă a Diviziei A, după ce a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia Corona Braşov, scor 3-1, în meciul al treilea, decisiv, din sferturile de finală. În semifinale se vor duela Steaua Bucureşti - Dinamo Bucureşti şi Arcada Galaţi - SCM Zalău, potrivit news.ro.

Scorul pe seturi a fost 14-25, 25-21, 25-19, 25-18.

În primul meci al seriei, Dinamo a câştigat cu 3-1, iar apoi a pierdut cu 2-3, astfel că are 2-1 la general şi se califică în semifinale.

În semifinale s-au calificat anterior Steaua Bucureşti, 3-2 şi 3-0 cu Ştiinţa Bucureşti, Arcada Galaţi, 3-1 şi 3-0 cu SCMU Craiova, respectiv SCM Zalău, 3-2 şi 3-2 cu Rapid Bucureşti.

Campioana en-titre este Dinamo Bucureşti, care a cucerit în 2025 al 19-lea titlu naţional din palmares, după finala cu Corona Braşov.