Volodimir Zelenski mulţumeşte ţării noastre pentru sprijin şi discută proiecte energetice cu Nicuşor Dan

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că a discutat cu preşedintele, Nicuşor Dan, despre proiecte energetice comune menite să îmbunătăţească semnificativ securitatea energetică a Ucrainei şi a României, potrivit News.ro. Liderul ucrainean a mulţumit preşedintelui şi poporului român pentru sprijin, conform sursei menţionate anterior.

"Am discutat cu Nicuşor Dan despre proiecte energetice comune, care pot îmbunătăţi semnificativ securitatea energetică a Ucrainei şi a României”, a scris Volodimir Zelenski într-o postare pe Facebook, conform News.ro.

Preşedintele Ucrainei a anunţat că discuţiile vor continua la nivel ministerial, informează sursa menţionată. "Este important să realizăm totul. Echipele noastre vor continua discuţiile la nivel ministerial”, a precizat Zelenski, conform News.ro.