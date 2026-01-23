VT Markets: Psihologia strategiei ”Hold” - de ce a nu face nimic poate fi abordarea investiţională câştigătoare

În lumea alertă a investiţiilor, tentaţia de a urmări câştiguri rapide sau de a fugi de pierderi bruşte îi determină adesea pe investitori să reacţioneze exagerat. Totuşi, dovezile din pieţe arată că cea mai eficientă abordare este, de multe ori, cea mai simplă, respectiv păstrarea activelor de calitate pe termen lung, strategie ce nu înseamnă lene sau inacţiune, ci răbdare disciplinată, se arată într-un articol al societăţii de brokeraj VT Markets, publicat ieri de Finance Magnates.

• O scădere recentă a pieţei în care vânzarea din panică s-a dovedit contraproductivă

Anul 2025 a exemplificat pericolele tranzacţionării emoţionale. În aprilie, indicele S&P 500 a scăzut brusc pe fondul escaladării tensiunilor comerciale generate de anunţurile privind tarifele pe care administraţia Trump intenţiona să le implementeze, ceea ce a alimentat temerile legate de o încetinire a economie globale. Investitorii au intrat în panică, au retras miliarde din acţiuni şi au vândut la minime, se arată în articol.

Dar revenirea a fost rapidă. Evoluţiile diplomatice favorabile şi indicatorii economici solizi - inclusiv consumul puternic şi câştigurile impulsionate de inteligenţa artificială - au alimentat o redresare accelerată. Până la finalul anului, S&P 500 a înregistrat un câştig de circa 17%, închizând aproape de niveluri record, după una dintre cele mai bune perioade de trei ani din istoria sa recentă.

Creşterile bruşte ale acţiunilor de tip ”meme” i-au penalizat, de asemenea, pe traderii activi. Titluri precum Beyond Meat au urcat spectaculos pe fondul entuziasmului din social media, doar pentru a se prăbuşi după publicarea rezultatelor financiare, lăsându-i pe cei care au intrat târziu în piaţă cu pierderi. Volatilitate similară a afectat şi alte nume devenite virale, subliniind faptul că tranzacţionarea alimentată de hype înseamnă adesea a cumpăra scump şi a vinde ieftin, se mai menţioneză în articol.

Conform VT Markets, aceste episoade subliniază o lecţie esenţială: volatilitatea pe termen scurt este normală, însă reacţiile exagerate amplifică pierderile. Cei care au menţinut poziţiile pe parcursul turbulenţelor din 2025 au beneficiat de creştere, în timp ce investitorii care au acţionat din panică au ratat-o.

• Înţelepciunea lui Warren Buffett rămâne valabilă: piaţa transferă averea de la cei nerăbdători către cei răbdători

Performanţa istorică susţine strategia de deţinerilor pe termen lung. Din 1950, S&P 500 a înregistrat randamente anuale solide, care, capitalizate prin dividende, au transformat plasamentele menţinute în timp în averi semnificative, în ciuda crizelor bursiere şi a recesiunilor, conform articolului publicat în Finance Magnates.

De-a lungul deceniilor, pieţele se redresează şi cresc. O investiţie pe termen lung în indici bursieri majori depăşeşte performanţa majorităţii strategiilor active, deoarece ratarea celor mai bune zile de creştere poate afecta grav randamentele. Studiile arată că tranzacţionarea frecventă implică comisioane, taxe şi decizii de timing nefavorabile, care erodează câştigurile, scriu cei de la VT Markets.

Traderii activi reuşesc rareori să depăşească benchmark-urile, iar datele arată că perioadele mai scurte de deţinere sunt corelate cu costuri mai ridicate şi performanţe mai slabe. Înţelepciunea lui Warren Buffett rămâne valabilă: piaţa transferă averea de la cei nerăbdători către cei răbdători. Investitorii pe termen lung beneficiază de efectul capitalizării, în timp ce traderii ajung adesea să obţină randamente inferioare, conform materialului.

• De ce le este greu oamenilor să ”stea pe loc” în investiţiile financiare

În ciuda dovezilor convingătoare, mulţi investitori au dificultăţi în a menţine poziţiile, iar psihologia explică de ce, se menţionează în articol.

Aversiunea faţă de pierdere face ca scăderile să fie resimţite de două ori mai dureros decât sunt percepute câştigurile ca fiind satisfăcătoare, determinând vânzări în timpul corecţiilor, chiar şi atunci când fundamentele rămân solide. FOMO (teama de a rata o oportunitate) îi împinge pe investitori să urmărească raliurile, cumpărând la vârfuri chiar înainte de corecţii, conform VT Markets.

Supraîncrederea îi face pe investitori să creadă că pot depăşi performanţa pieţei, în timp ce tendinţa de a evalua excesiv evenimentele recente duce la o importanţă disproporţionată acordată ultimelor evoluţii. Reacţiile emoţionale afectează judecata şi calitatea deciziilor investiţionale. Aceste trăsături evolutive au fost utile pentru supravieţuire, însă îngreunează procesul investiţional, în vreme ce depăşirea lor presupune recunoaşterea tendinţelor comportamentale şi încrederea în date, mai degrabă decât în instincte, conform articolului.

Ironia strategiei de menţinere a poziţiilor pe termen lung este că aceasta necesită cea mai mare disciplină. De la volatilitatea din 2025 până la datele istorice pe termen lung, răbdarea se dovedeşte câştigătoare, potrivit materialului apărut în Finance Magnates.