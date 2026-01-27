Xi Jinping: „Europa şi Asia trebuie să promoveze o lume multipolară”

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, i-a transmis marţi prim-ministrului finlandez Petteri Orpo că Beijingul este pregătit să colaboreze cu Helsinki pentru a susţine un sistem internaţional centrat pe ONU şi pentru a promova o lume multipolară, bazată pe globalizarea economică, potrivit News.ro.
Xi a subliniat că speră ca Finlanda să joace un rol constructiv în dezvoltarea relaţiilor China - UE şi a invitat companiile finlandeze să profite de oportunităţile pieţei chineze. Preşedintele chinez a mai propus cooperarea în domenii precum tranziţia energetică, agricultura şi silvicultura, conform News.ro.
Vizita lui Orpo în China (25-28 ianuarie) are loc pe fondul unei tensiuni crescute în politica externă globală, cauzată de deciziile volatile ale fostului preşedinte american Donald Trump şi de atenţia sporită asupra securităţii Arcticii. O treime din Finlanda se află deasupra Cercului Polar Arctic, iar China se autointitulează „stat aproape arctic”, cu ambiţia de a construi un „Drum Polar al Mătăsii”, notează sursa citată.
Problemele de securitate, precum deteriorarea cablurilor electrice submarine şi a conductelor de către nave chineze, dar şi sprijinul Coreei de Nord pentru invazia Rusiei în Ucraina, au fost abordate în discuţiile bilaterale, potrivit News.ro.
Orpo a reafirmat deschiderea Finlandei pentru continuarea dialogului şi cooperării bilaterale şi a reiterat invitaţia adresată lui Xi de a vizita Finlanda, adaugă sursa citată.
DA. COLABORAREA EUROPA-ASIA AR REZOLVA MULTE LUCRURI, IAR DACA SI SUA AR REVENI...
Spune bine ce spune Xi Jinping, dar va ramane mereu o intrebare... Daca maine Xi isi face un calcul gresit si incepe sa omoare milioane de oameni ca ”partenerul fara limite” Adolf Putin? Ce ne facem atunci?
Dincolo de vorbele frumoase, raman FAPTELE...
Iar Xi nu a miscat un deget timp de 4 ani ca sa-l opreasca pe Putin din actiunea lui criminala. Cum poti sa ai incredere intr-un astfel de om?
Si pun intrebarea asta cu toata dragostea si respectul pentru harnicul popor chinez!