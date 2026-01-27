Xi Jinping: „Europa şi Asia trebuie să promoveze o lume multipolară”

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, i-a transmis marţi prim-ministrului finlandez Petteri Orpo că Beijingul este pregătit să colaboreze cu Helsinki pentru a susţine un sistem internaţional centrat pe ONU şi pentru a promova o lume multipolară, bazată pe globalizarea economică, potrivit News.ro.

Xi a subliniat că speră ca Finlanda să joace un rol constructiv în dezvoltarea relaţiilor China - UE şi a invitat companiile finlandeze să profite de oportunităţile pieţei chineze. Preşedintele chinez a mai propus cooperarea în domenii precum tranziţia energetică, agricultura şi silvicultura, conform News.ro.

Vizita lui Orpo în China (25-28 ianuarie) are loc pe fondul unei tensiuni crescute în politica externă globală, cauzată de deciziile volatile ale fostului preşedinte american Donald Trump şi de atenţia sporită asupra securităţii Arcticii. O treime din Finlanda se află deasupra Cercului Polar Arctic, iar China se autointitulează „stat aproape arctic”, cu ambiţia de a construi un „Drum Polar al Mătăsii”, notează sursa citată.

Problemele de securitate, precum deteriorarea cablurilor electrice submarine şi a conductelor de către nave chineze, dar şi sprijinul Coreei de Nord pentru invazia Rusiei în Ucraina, au fost abordate în discuţiile bilaterale, potrivit News.ro.

Orpo a reafirmat deschiderea Finlandei pentru continuarea dialogului şi cooperării bilaterale şi a reiterat invitaţia adresată lui Xi de a vizita Finlanda, adaugă sursa citată.