Zafit: afaceri de 3,2 milioane de euro în 2025, pe fondul expansiunii retailului şi al revenirii pieţei de birouri

C.A.
Companii #Construcţii / 4 februarie, 18:23

Conform unui comunicat de presă al companiei Zafit, companie specializată în servicii integrate de amenajări interioare (fit-out) pentru spaţii comerciale şi de birouri, aceasta a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 3,2 milioane de euro.

Această performanţă reprezintă o creştere de 2,6 ori comparativ cu anul 2024. În mare parte evoluţia a fost susţinută de dinamica accelerată a pieţei de retail, dar şi de diversificarea portofoliului de proiecte, mai transmite compania.

Potrivit datelor furnizate de companie în cadrul comunicatului, aproximativ 90% din valoarea proiectelor livrate în 2025 a provenit din sectorul de retail, restul fiind reprezentat de amenajări de birouri. În ciuda stagnării din ultimii ani a pieţei office, compania estimează că anul 2026 va marca o revenire a acestui segment, într-o nouă formă adaptată cerinţelor angajatorilor şi angajaţilor, precizează reprezentanţii companiei.

Pe fondul extinderii centrelor comerciale şi al intrării unor noi branduri internaţionale pe piaţa ţării noastre, retailul continuă să fie unul dintre motoarele pieţei de amenajări interioare.

În cadrul comunicatului de presă, Zafit estimează că tendinţa brandurilor româneşti de renunţare la spaţiile stradale în favoarea celor din malluri se va menţine şi în perioada 2026-2027.

Reprezentanţii notează că anul 2025 a adus pentru companie şi proiecte cu un grad ridicat de complexitate, care au contribuit la extinderea capacităţii de execuţie. Printre proiectele menţionate în cadrul comunicatului de presă transmis redacţiei ziarului BURSA se numără realizarea noului spaţiu World Class din Iaşi, care a inclus integrarea primei piscine semiolimpice din portofoliul firmei, dar şi reamenajarea Cinema City din acelaşi oraş, proiect ce a marcat intrarea Zafit pe segmentul cinematografelor.

Finalul de an a fost dedicat consolidării capacităţii logistice a companiei, prin livrarea a patru magazine IQOS într-un scurt interval de timp.

În anul 2025, portofoliul companiei a cuprins în total 21 de proiecte de fit-out, compania concentrându-se pe lucrări complexe, cu valoare adăugată ridicată.

Managing directorul şi fondatorul Zafit, Claudiu Palaghiu a declarat că „piaţa a trecut într-o etapă în care atenţia la detalii şi calitatea execuţiei sunt esenţiale. Investitorii nu mai caută doar construcţii noi, ci pun un accent tot mai mare pe modernizarea şi eficientizarea spaţiilor existente”.

Datele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză arată o creştere cu peste 4% a volumului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la nivel naţional, confirmând această schimbare de direcţie. În acelaşi timp, stabilizarea preţurilor materialelor şi reducerea inflaţiei din sector la 2,7% mută competiţia în zona calităţii şi a managementului de proiect.

Un alt trend important îl reprezintă interesul crescut al pieţei pentru birourile verzi şi eficienţa energetică crescută. Peste 70% dintre investitori aleg clădiri care respectă standardele europene privind emisiile reduse, iar cererea pentru spaţii de lucru orientate spre sănătatea angajaţilor este în creştere, conform comunicatului.

„Vedem o revenire a segmentului de birouri, dar într-o formă nouă: spaţii mai mici, mai bine dotate şi orientate spre colaborare”, a mai precizat Managing directorul şi fondatorul companiei.

