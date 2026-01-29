Zborurile directe între Bangladesh şi Pakistan au fost reluate după o suspendare de 14 ani

Zborurile directe între Bangladesh şi Pakistan au fost reluate joi, după o pauză de peste zece ani, a anunţat compania aeriană naţională din Bangladesh, un nou semn al dezgheţului diplomatic dintre cele două ţări, potrivit AFP.

Conform sursei citate, primul avion Biman Bangladesh Airlines a decolat joi seară din capitala Dhaka, având destinaţia Karachi, cu 150 de pasageri la bord, a precizat directorul general al companiei aeriene, Bosra Islam.

Cele două oraşe vor fi acum deservite de două zboruri săptămânale, a relatat AFP.

Legăturile dintre cele două ţări musulmane s-au consolidat de la retragerea fostului prim-ministru al Bangladeshului, Sheikh Hasina, un aliat apropiat al Indiei, în vara lui 2024, după câteva săptămâni de revolte mortale, a transmis sursa menţionată.