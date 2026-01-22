Zelenski: „Armata Rusiei a încetat să mai crească”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina a reuşit să oprească creşterea efectivelor armatei ruse pe tertoriul ucrainean chiar şi în situaţia actuală a evoluţiilor de pe front, potrivit Hotnews.

Conform sursei citate, în discursul său ţinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, liderul de la Kiev a spus că Moscova pierde 45.000 de soldaţi pe lună în războiul din Ucraina.

„Anul trecut, în aceste luni, erau aproximativ 15.000. Deci Rusia nu se gândeşte la asta, dar noi ne gândim. Ne gândim cum pierd şi câţi soldaţi pierd. Ştim că mobilizează 40.000-43.000 pe lună şi încep să piardă 45.000”, a declarat Zelenski, potrivit sursei menţionate.

Zelenski a adăugat că singura modalitate prin care Rusia ar putea inversa această situaţie este să mobilizeze mai mulţi oameni care să fie înrolaţi în armată, a mai informat Hotnews.

De asemenea, în încheierea discursului său, el le-a cerut elitelor prezente la Davos care pot aduce investiţii în Ucraina să o facă.