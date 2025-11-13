Volodimir Zelenski a vizitat militarii ucraineni aflaţi în zona de sud a regiunii Zaporojie, în timp ce autorităţile militare de la Kiev a raportat faptul că a lansat atacuri asupra unei instalaţii petroliere controlate de Rusia, conform Al-Jazeera, de unde relatăm cele ce urmează.
Preşedintele Ucrainei a transmis, într-o postare pe reţeaua X, că a vizitat „centrul de comandă al Diviziei 65”, pe frontul oraşului Orikhiv.
„Am ascultat raportul operaţiunii din sector, activitatea inamicului şi pierderile armatei adverse. Facem tot ce putem pentru a ne face soldaţii mai puternici”, a mai transmis Zelenski.
La începutul săptămânii, forţele ruseşti au capturat trei sate în sudul regiunii parţial ocupate de Moscova.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 13.11.2025, 20:58)
Faliment e al doilea nume al lui Zelea. A bagat Ucraina in faliment, nu se lasa pana nu baga si Europa in faliment. Cu aprobarea majoritatii liderilor europeni.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 13.11.2025, 21:12)
Dacă vine și o criză economică prin Europa, că nu este departe,0 să învățăm să înotăm peste Atlantic.