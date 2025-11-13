Volodimir Zelenski a vizitat militarii ucraineni aflaţi în zona de sud a regiunii Zaporojie, în timp ce autorităţile militare de la Kiev a raportat faptul că a lansat atacuri asupra unei instalaţii petroliere controlate de Rusia, conform Al-Jazeera, de unde relatăm cele ce urmează.

Preşedintele Ucrainei a transmis, într-o postare pe reţeaua X, că a vizitat „centrul de comandă al Diviziei 65”, pe frontul oraşului Orikhiv.

„Am ascultat raportul operaţiunii din sector, activitatea inamicului şi pierderile armatei adverse. Facem tot ce putem pentru a ne face soldaţii mai puternici”, a mai transmis Zelenski.

La începutul săptămânii, forţele ruseşti au capturat trei sate în sudul regiunii parţial ocupate de Moscova.