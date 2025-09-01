Zelenski anunţă arestarea unui suspect în cazul uciderii lui Andrii Parubî

Un suspect a fost arestat în cazul asasinării fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, a anunţat Volodimir Zelenski, potrivit The Guardian, de la care transmitem cele ce urmează.

„Suspectul a dat o primă declaraţie”, a precizat Zelenski pe aplicaţia Telegram, adăugând că „în prezent se desfăşoară acţiuni urgente de anchetă pentru a stabili toate circumstanţele acestei crime”.

Parubî, în vârstă de 54 de ani, a fost împuşcat mortal sâmbătă în oraşul Lviv, fapt pe care preşedintele Ucrainei l-a calificat drept „o crimă oribilă” şi „o problemă de securitate într-o ţară aflată în război”, conform sursei citate.

Fost lider al protestelor pro-europene din 2013-2014, Parubî a condus Parlamentul între aprilie 2016 şi august 2019. „Mulţumesc forţelor de ordine pentru acţiunea lor rapidă şi coordonată. Toate circumstanţele acestei crime oribile trebuie descoperite”, a subliniat Zelenski.

Ministrul afacerilor interne, Ihor Klymenko, a precizat pe Telegram că presupusul atacator a fost reţinut peste noapte în regiunea Khmelnytskyi. „Multe detalii nu pot fi dezvăluite în acest moment”, a adăugat acesta, menţionând că „crima a fost planificată cu atenţie: mişcările victimei au fost studiate, a fost trasat un traseu şi a fost gândit un plan de fugă.”