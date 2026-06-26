Zelenski anunţă o campanie de 40 de zile care urmăreşte să determine Rusia să pună capăt războiului

Preşedintele ucrainean Volodimîr Zelenski a declarat joi, după ce s-a consultat cu şeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) cu privire la atacurile împotriva ţintelor ruseşti, că a aprobat o campanie de 40 de zile menită să „determine” Rusia să pună capăt răzziului împotriva Kievului, transmite AFP.

„Am aprobat desfăşurarea de către Serviciu a unei operaţiuni de 40 de zile menite să exercite presiune asupra statului agresor, cu scopul de a-l determina să pună capăt războiului”, a scris Zelenski pe Telegram, potrivit AFP.

De luni de zile, Ucraina a lansat valuri de atacuri cu rachete de rază medie şi lungă de acţiune asupra unor ţinte din Rusia sau din zonele controlate de Rusia, concentrându-se în principal pe industria petrolieră, transmite AFP.

Şeful statului ucrainean a subliniat că, de câteva luni încoace, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) înregistrează cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte apărarea poziţiilor Ucrainei pe front, graţie utilizării unor drone de diferite tipuri, transmite AFP.