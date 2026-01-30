Zelenski întâmpină cu optimism pauza atacurilor ruseşti

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a apreciat joi o posibilă pauză a atacurilor ruseşti asupra infrastructurii critice, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că a cerut Rusiei să înceteze temporar bombardamentele, însă Moscova nu a confirmat oficial acordul, potrivit News.ro.

Zelenski a declarat pe X că o oprire temporară a atacurilor în perioada iernii extreme ar putea ajuta la protejarea reţelei energetice a Ucrainei, esenţială pentru locuitori: „Alimentarea cu electricitate este o temelie a vieţii”, menţionează sursa citată.

Discuţiile despre o pauză temporară au avut loc săptămâna trecută la Abu Dhabi, în cadrul întâlnirilor trilaterale între oficiali americani, ucraineni şi ruşi, adaugă News.ro. O sursă apropiată negocierilor a precizat că nu era clar dacă Rusia va fi de acord, potrivit sursei citate.

Rusia nu a confirmat public vreo încetare a atacurilor. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus joi: „Nu, nu pot comenta asta deocamdată”, conform News.ro.

Încercările anterioare de armistiţiu temporar între Rusia şi Ucraina nu au avut succes. În mai 2022, o încetare a focului planificată pentru trei zile a fost raportată de ambele părţi cu versiuni diferite: Rusia a afirmat că a respectat armistiţiul, iar Ucraina că atacurile au continuat, mai adaugă News.ro.

În timpul războiului, autorităţile ucrainene au amânat şi planuri de evacuare a civililor din Mariupol, invocând încălcarea de către Rusia a pauzelor agreate, relatează News.ro.

Zelenski a apreciat că „paşii spre de-escaladare contribuie la progresul real spre sfârşitul războiului”. Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, a declarat că administraţia americană face „mari progrese” în negocierile de pace şi că poporul ucrainean este „plin de speranţă”, subliniază sursa citată.

Secretarul de stat american Marco Rubio a precizat că disputa privind controlul asupra regiunii Doneţk rămâne principalul obstacol în negocieri, potrivit News.ro. În schimb, consilierul Kremlinului Iuri Uşakov a temperat optimismul privind stadiul discuţiilor, evidenţiază sursa citată.

Pauza anunţată vine într-un moment critic, când Ucraina se confruntă cu temperaturi sub zero grade, iar atacurile repetate asupra infrastructurii energetice au provocat pene de curent la Kiev şi în regiunile Odesa, Harkov şi Doneţk, conform News.ro.

Donald Trump a afirmat joi că a cerut „personal” preşedintelui rus Vladimir Putin să oprească atacurile asupra Kievului şi altor oraşe timp de o săptămână şi că liderul de la Kremlin „a acceptat să o facă”, potrivit sursei amintite.