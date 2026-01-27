Zelenski: Rusia trebuie să piardă 50.000 de soldaţi pe lună pentru a nu-şi reface armata

Volodimir Zelenski, a declarat că Forţele de Apărare ale ţării trebuie să provoace armatei ruse un nivel al pierderilor suficient de ridicat încât aceasta să nu îşi mai poată reface efectivele. Preşedintele Ucrainei susţine că pragul optim ar fi de aproximativ 50.000 de militari pe lună. Declaraţia a fost făcută în cadrul prezentării iniţiativei E-Score, un sistem destinat evaluării eficienţei unităţilor de drone. Informaţiile au fost transmise de agenţia Ukrinform, conform News.ro.

Zelenski a precizat că obiectivul este ca pierderile suferite de trupele ruse să depăşească constant capacitatea Moscovei de a trimite noi efective pe front. „Acesta este un nivel dificil de atins, dar realist şi necesar pentru ca Rusia să înceapă să îşi pună întrebări serioase despre scopul acestui război”, a afirmat liderul de la Kiev, potrivit News.ro.

Preşedintele ucrainean susţine că responsabilitatea atingerii acestui obiectiv revine Ministerului Apărării, armatei şi tuturor structurilor de apărare şi securitate ale statului, adaugă sursa citată.

Zelenski a subliniat că un rol esenţial îl joacă dronele de diverse tipuri, analiza detaliată a operaţiunilor militare şi un nivel ridicat de instruire şi coordonare între unităţi. Experienţa celor mai eficiente unităţi de drone ar trebui extinsă la nivelul întregii armate, notează News.ro.

Liderul ucrainean a avertizat că simpla creştere a pierderilor inamicului nu trebuie să fie singurul obiectiv. Controlul spaţiului aerian deasupra frontului, distrugerea logisticii ruse, neutralizarea operatorilor de drone şi reducerea capacităţii de ocupare a teritoriilor sunt la fel de importante, potrivit News.ro.

Zelenski a insistat şi asupra necesităţii dezvoltării apărării împotriva dronelor ruseşti Shahed, a UAV-urilor de atac şi a celor de recunoaştere, subliniind că Ucraina trebuie să îşi menţină avantajul tehnologic. „Evoluţia interceptoarelor noastre nu trebuie să rămână în urmă faţă de schimbările din dronele de atac ruseşti”, a spus preşedintele, conform News.ro.

Preşedintele a mai menţionat că, în decembrie 2025, forţele ucrainene au provocat pierderi de aproximativ 35.000 de militari ruşi. Pentru comparaţie, Zelenski a afirmat că, pe parcursul celor zece ani de război din Afganistan, armata sovietică a pierdut aproximativ jumătate din numărul de militari pe care Rusia îl pierde într-o singură lună de conflict în Ucraina, adaugă sursa citată anterior.

Peste 80% dintre ţintele inamice sunt distruse în prezent cu ajutorul dronelor, acestea lovind anul trecut peste 819.000 de obiective ruseşti, arată datele prezentate de liderul de la Kiev, conform News.ro.