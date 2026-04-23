Zerohedge: Donald Trump a extins armistiţiul din cauza reducerii drastice a stocurilor de rachete şi a interceptoarelor Patriot

Războiul din Iran, care durează de şapte săptămâni şi este în prezent întrerupt din cauza unui armistiţiu prelungit, a stârnit îngrijorare la Washington cu privire la cât de repede şi-au epuizat SUA stocul de interceptoare de rachete, relatează zerohedge.com.

Încetinirea focului de două săptămâni, recent prelungită, a oferit ambelor părţi o oportunitate de a se reaproviziona şi regrupa, conform zerohedge.com.

O analiză recentă a Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), cu sediul la Washington, constată că armata americană a epuizat aproape jumătate din stocul său de rachete interceptoare Patriot, epuizând în acelaşi timp stocurile critice ale multor alte rachete, indică zerohedge.com.

Potrivit CSIS, Pentagonul a ars aproape 50% din rachetele sale Patriot, mai mult de jumătate din sistemele sale Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) şi peste 45% din rachetele sale de precizie (PrSM) în timpul campaniei aeriene şi de rachete împotriva Iranului, transmite zerohedge.com.

Şi mahmureala nu va fi scurtă, având în vedere că reaprovizionarea cu muniţii cheie - inclusiv Tomahawks şi JASSM - la nivelurile de dinaintea conflictului ar putea dura între unu şi patru ani, mai arată zerohedge.com.

Administraţia Trump a anunţat recent o serie de acorduri cu industria pentru a stimula producţia şi a plasa stocurile de rachete „pe picior de război”, notează zerohedge.com.

Cantităţile mari de muniţii din cererea pentru bugetul anului fiscal 2027 subliniază urgenţa reconstruirii şi extinderii stocului, însă livrările pe termen scurt rămân reduse din cauza comenzilor mici din trecut, potrivit sursei citate.

Chiar dacă Congresul alocă fondurile solicitate, va dura ani de zile până când aceste rachete vor fi livrate, conform zerohedge.com.

O parte dintre aceste sisteme au fost deja retrase din zona Asia-Pacific, unde armata americană are în vizor China, relatează zerohedge.com.

Aceste sisteme sunt esenţiale pentru orice viitoare confruntare din Pacificul de Vest, indică zerohedge.com.

„Chiar înainte de războiul din Iran, stocurile erau considerate insuficiente pentru o luptă între competitori. Acest deficit este acum şi mai acut, iar construirea stocurilor la niveluri adecvate pentru un război cu China va necesita timp suplimentar”, au scris autorii raportului CSIS, potrivit zerohedge.com.

Cu toate acestea, poziţia Pentagonului rămâne că armata Statelor Unite este cea mai „puternică din lume şi are tot ce îi trebuie pentru a executa la momentul şi locul alese de preşedinte”, adaugă zerohedge.com.

Realitatea este că, în primele zile ale Operaţiunii Epic Fury, SUA păreau nepregătite pentru intensitatea răspunsului iranian, mai transmite sursa citată.

Cel puţin 13 baze americane din regiune au fost lovite şi avariate, iar forţele americane au fost nevoite să se retragă din unele poziţii, în timp ce siturile energetice din Golf au suferit pagube de miliarde de dolari, conform zerohedge.com.

Interceptorii americani au funcţionat la capacitate maximă pentru a proteja instalaţiile şi bazele sensibile din Golf, în condiţiile în care zeci de drone şi rachete iraniene au fost lansate zilnic în perioada martie - începutul lunii aprilie, înainte de intrarea în vigoare a armistiţiului, arată zerohedge.com.