UniCredit Bank a încheiat cu succes fuziunea cu Alpha Bank România

UniCredit Bank S.A. (UniCredit Bank) anunţă încheierea cu succes a fuziunii cu Alpha Bank România S.A. (Alpha Bank România), potrivit unui comunicat emis redacţiei. Banca rezultată după fuziune consolidează poziţia pe piaţă a Grupului UniCredit în România, atât pe segmentul corporativ, cât şi pe cel de retail.

Noua bancă are o cotă de piaţă de 11% după active totale, 13% după totalul creditelor (cu UniCredit Consumer Financing) şi 11% după totalul depozitelor atrase de la clienţi.

Potrivit sursei, UniCredit Bank are acum o reţea de aproximativ 300 de sucursale, în proximitate optimă faţă de clienţi, asigurându-le accesul eficient la o gamă diversă de soluţii financiare. Clienţii băncii pot folosi o reţea extinsă de 900 de bancomate în toată ţara. Peste 4.800 de angajaţi lucrează în bancă, după fuziune. Acest număr include angajaţii Alpha Bank România.

Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank, a spus: "Prin finalizarea fuziunii devenim o bancă mai puternică şi mai bine poziţionată pentru viitor. Ne-am bucurat că a existat o energie foarte bună între echipele noastre încă de la început şi ne-am completat reciproc, reuşind să devenim o singură bancă în numai 9 luni. Clienţii Alpha Bank România, cărora le urez bun venit în UniCredit, se vor bucura de o experienţă financiară îmbunătăţită, o reţea extinsă de sucursale şi bancomate, şi tehnologie bancară de ultimă generaţie.”

UniCredit S.p.A. a achiziţionat de la Alpha International Holdings S.M.S.A., subsidiară deţinută 100% de către Alpha Services and Holdings S.A., un pachet de acţiuni reprezentând 90,1% din Alpha Bank România pentru un preţ compus din 9.9% din capitalul social al UniCredit România şi circa 255 milioane euro, în numerar.