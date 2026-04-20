„Şcoala din spital”, o şansă la educaţie pentru elevii cu probleme medicale

Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureş a lansat programul „Şcoala din spital”, o iniţiativă menită să asigure continuitatea educaţiei pentru elevii de liceu care nu pot frecventa cursurile din motive medicale. Programul se adresează tinerilor care suferă de afecţiuni grave sau de lungă durată - inclusiv boli cronice sau maligne - şi care necesită spitalizare ori tratament pe perioade mai mari de patru săptămâni.

„Şcoala din spital” funcţionează ca o structură de învăţământ preuniversitar integrată în universitate, în parteneriat cu: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, Spitalul Clinic Judeţean Mureş. În acest cadru, elevii pot continua procesul educaţional în condiţii adaptate stării lor de sănătate.

• Continuitate şcolară şi sprijin real

Iniţiativa permite: participarea la activităţi educaţionale în spital, susţinerea evaluărilor şcolare, menţinerea ritmului de învăţare, în ciuda absenţei de la şcoala de bază. Astfel, elevii nu sunt nevoiţi să întrerupă studiile şi îşi pot continua parcursul educaţional fără decalaje majore.

• Incluziune şi echitate în educaţie

Reprezentanţii universităţii subliniază că proiectul reflectă un angajament mai larg pentru incluziune şi acces egal la educaţie. În plus, programul contribuie la:

reducerea riscului de abandon şcolar, sprijinirea reintegrării sociale şi profesionale, susţinerea psihologică a elevilor aflaţi în situaţii vulnerabile.

• Un model care poate fi extins

„Şcoala din spital” se aliniază unor practici deja existente în alte state europene, unde educaţia în mediul spitalicesc este considerată parte esenţială a îngrijirii copiilor şi adolescenţilor. Prin această iniţiativă, UMFST Târgu Mureş deschide calea pentru extinderea unor astfel de programe şi în alte centre medicale din România, oferind un exemplu concret de colaborare între sistemul educaţional şi cel medical.