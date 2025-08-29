Acţionarii sloveni ai FP cer explicaţii pentru desemnarea IRE - Impetum drept candidat preferat la administrarea fondului

administrarea fondului

• Slovenii vor să ştie cine este beneficiarul real al IRE AIFM HUB din Luxemburg

• Acţionarii cer explicaţii legate de cheltuirea sumei de un milion de euro pentru procesul de selecţie al administratorul FP

• În opinia lor, Comitetul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea a favorizat parteneriatul Impetum - IRE

Cele trei entităţi solvene, ale căror deţineri au depăşit recent pragul de 5% din drepturile de vot ale Fondului Proprietatea (FP), au formulat o serie de întrebări către Comitetul Reprezentanţilor FP, în legătură cu selectarea parteneriatului dintre IRE AIFM HUB din Luxemburg şi Impetum Management - ce poartă denumirea de ROCA FP - drept candidat preferat pentru administrarea fondului, potrivit unui raport al emitentului, publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB), ce poate fi consultat în documentul ataşat.

Într-una dintre întrebări se face trimitere la o informaţie dintr-un raport publicat recent de Comitetul Reprezentanţilor FP pentru alegerea unui nou administrator al fondului, conform căreia IRE AIFM are o prezenţă puternică în Europa Centrală de peste 20 de ani, deservind o bază diversificată de clienţi. ”Cu toate acestea, potrivit situaţiilor financiare ale IRE AIFM, societatea a fost înfiinţată la 13 iulie 2020. Cum explicaţi această discrepanţă? Care informaţie este eronată?”, întreabă acţionarii.

O altă întrebare este legată de informaţia din raport, conform căreia IRE AIFM gestionează, în prezent, active administrate (AUM) în valoare de două miliarde de euro la nivel global, aproximativ 70% din AUM fiind expuse în Uniunea Europeană.

Pe de altă parte, potrivit situaţiilor financiare ale IRE AIFM, în 2023 societatea a înregistrat venituri de 1,14 milioane de euro şi un profit de 17.646 de euro (marjă de profit de 1,5%), un capital total de 419.208 euro (capital social) şi datorii de 844.604 euro către creditori. Societatea are, de asemenea, un împrumut acordat de acţionari, în valoare de circa 295.000 de euro, scadent în decembrie 2025, ceea ce reprezintă un risc mare pentru companie.

”Ce active specifice compun cifra de două miliarde de euro în AUM? Ce parte din aceste AUM este gestionată activ (managementul portofoliului) vs. compartimente pasive sau delegaţii ale terţilor?”, scrie în solicitarea acţionarilor.

Aceştia mai cer detalii legate de opinia Comitetului cu privire la capacitatea IRE AIFM de a absorbi stresul financiar sau de a îndeplini obligaţiile operaţionale continue, în condiţiile în care societatea a raportat venituri totale de 1,14 milioane euro şi datorii de 844.604 euro în 2023.

”Având în vedere că AFIA IRE are doar unsprezece angajaţi (conform situaţiilor sale financiare din 2023), pe ce criterii de referinţă juridice, de reglementare sau operaţionale interne sau externe s-a bazat Comitetul Reprezentanţilor pentru a concluziona că un AFIA din Luxemburg cu unsprezece angajaţi poate îndeplini efectiv toate sarcinile necesare pentru un FIA public cu dimensiunea şi complexitatea Fondului Proprietatea şi care sunt argumentele Comitetului Reprezentanţilor în această privinţă?”, se mai arată în solicitare.

De asemenea, acţionarii vor să ştie cine este beneficiarul real al IRE AIFM.

”Care a fost scopul exact al mandatului şi al analizei Deutsche Numis şi de ce a fost plătită o taxă de un milion de euro, dacă evaluările comerciale-cheie au fost efectuate, în cele din urmă, de CR?”, este o altă întrebare adresată de acţionari.

Nu în ultimul rând, în opinia investitorilor, Comitetul Reprezentanţilor FP a favorizat parteneriatul Impetum - IRE pentru poziţia de administrator al fondului.

Solicitările fondurilor slovene apar cu o lună înainte de adunarea acţionarilor FP, în care se va alege administratorul fondului pentru un mandat de patru ani. Alegerea drept candidat preferat a parteneriatului dintre IRE AIFM şi Impetum este deja contestată de un grup de acţionari de retail ce cumulează peste 5% din drepturile de vot al FP şi care a solicitat un audit al procesului de selecţie.

Acţionarii au mai cerut şi anularea procesului de selecţie a administratorului fondului şi aprobarea demarării de către Comitetul Reprezentanţilor a unui nou proces, în baza condiţiei ca acesta să aibă active în administrare cel puţin egale cu valoarea activelor Fondului Proprietatea.

În afară de alegerea parteneriatului dintre IRE AIFM şi Impetum în calitate de administrator al FP cu un mandat de patru ani, la adunarea de la finele lunii acţionarii au opţiunea reînnoirii mandatului Franklin Templeton, ce se află la cârma FP din anul 2010.