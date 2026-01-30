ADVERTORIAL  Pieţele Crypto se stabilizează la niveluri de suport pe măsură ce volatilitatea se diminuează

Bitcoin a fost sub presiune în această săptămână, dar preţul său a început să se stabilizeze după o scădere bruscă faţă de maximele din octombrie. BTC nu a reuşit să se menţină peste rezistenţa de $88.000 - $90.000 şi a coborât cu aproximativ 5-6 procente, tranzacţionându-se acum între mijlocul intervalului de $80.000 şi începutul intervalului de $82.000 pe pieţele spot. Futures-urile CME sunt încă puţin sub $94.000, arătând un interes instituţional puternic, dar un momentum pe termen scurt mai slab. Analiştii monitorizează un nivel cheie de suport în jurul valorii de $62.000. Tendinţele actuale indică o scădere graduală mai degrabă decât o vânzare masivă sau un minim de piaţă major.

Ethereum a tranzacţionat într-un interval strâns, uşor descendent, testând suportul săptămânal cheie în jurul valorii de $2.900 după ce a pierdut câştigurile din începutul anului 2026. Când ETH a coborât la mijlocul intervalului de $2.700, cumpărătorii au intervenit, aducându-l înapoi la niveluri ridicate de $2.800 şi începutul intervalului de $2.900. Minimul oscilant important de peste $2.850 se menţine în continuare. Datele on-chain sunt mixte, dar stabile: deţinătorii mari sunt atât cumpărători, cât şi vânzători, soldurile pe exchange-uri continuă să scadă, iar numărul de utilizatori activi rămâne ridicat. Aceasta indică fundamentale solide chiar şi pe măsură ce preţul se consolidează pe termen scurt.

Pe piaţa stablecoin-urilor, emitenţii susţinuţi instituţional şi concentraţi pe reglementări câştigă teren. Fidelity a anunţat recent un stablecoin pe Ethereum garantat cu dolari, Fidelity Digital Dollar (FIDD), arătând că firmele financiare tradiţionale văd acum stablecoin-urile ca fiind esenţiale pentru plăţi non-stop, managementul trezoreriei şi tranzacţii transfrontaliere. Aceasta urmează mişcări similare ale JPMorgan şi Citi. Între timp, USDC a atins volume record de transfer pe Ethereum în trimestrul patru al anului 2025, ajungând la aproximativ $4,5 trilioane şi crescând cu peste 400 la sută de la an la an. Acest lucru consolidează poziţia USDC ca principală sursă de lichiditate în DeFi.

În DeFi, sentimentul pieţei este încă afectat de tendinţele economice mai ample şi de reglementările în schimbare, dar activitatea on-chain rămâne puternică. Dezbaterile în curs de desfăşurare privind politicile din SUA şi noile reglementări din alte ţări determină protocoalele să definească mai bine liniile dintre DeFi şi finanţele tradiţionale, în special în ceea ce priveşte capitalul şi conformitatea. Cu toate acestea, volumele de tranzacţii cu stablecoin-uri sunt în creştere, iar adopţia Layer-2 se intensifică, arătând o cerere constantă pentru împrumuturi descentralizate, tranzacţionare şi randament, chiar dacă preţurile pentru ETH şi activele DeFi rămân într-un interval restrâns.

Mai multe date arată acum că crypto şi finanţele tradiţionale se unesc cu adevărat, nu doar testează apele. De exemplu, BingX a procesat recent peste $2 miliarde în volume pe 24 de ore pentru active tradiţionale tokenizate pe platforma noastră crypto, arătând o cerere reală pentru tranzacţionarea de acţiuni, obligaţiuni şi alte active din lumea reală alături de BTC şi ETH. Pe partea instituţională, raportul "2026 Look Ahead" al Fidelity din sfârşitul anului 2025 arată că aproape toate băncile majore au acum planuri solide de a-şi extinde serviciile crypto. Raportul descrie 2025 ca fiind "momentul containerelor" pentru crypto, când structura pieţei, custodia, conformitatea şi sistemele de decontare au maturizat în linişte. Tokenizarea şi aurul ajută, de asemenea, la reducerea decalajului: Goldman Sachs şi BNP Paribas au testat obligaţiuni şi aur tokenizate pentru a îmbunătăţi eficienţa colateralului 24/7. Analiştii se aşteaptă ca acţiunile tokenizate, fondurile şi aurul să aibă un an de succes în 2026, pe măsură ce băncile şi managerii de active oferă aceste produse clienţilor.

Sursa: Vivien Lin, Chief of Product, BingX