Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

ADVERTORIAL  Pieţele Crypto se stabilizează la niveluri de suport pe măsură ce volatilitatea se diminuează

Media-Advertising / 30 ianuarie, 11:00

Pieţele Crypto se stabilizează la niveluri de suport pe măsură ce volatilitatea se diminuează

Bitcoin a fost sub presiune în această săptămână, dar preţul său a început să se stabilizeze după o scădere bruscă faţă de maximele din octombrie. BTC nu a reuşit să se menţină peste rezistenţa de $88.000 - $90.000 şi a coborât cu aproximativ 5-6 procente, tranzacţionându-se acum între mijlocul intervalului de $80.000 şi începutul intervalului de $82.000 pe pieţele spot. Futures-urile CME sunt încă puţin sub $94.000, arătând un interes instituţional puternic, dar un momentum pe termen scurt mai slab. Analiştii monitorizează un nivel cheie de suport în jurul valorii de $62.000. Tendinţele actuale indică o scădere graduală mai degrabă decât o vânzare masivă sau un minim de piaţă major.

Ethereum a tranzacţionat într-un interval strâns, uşor descendent, testând suportul săptămânal cheie în jurul valorii de $2.900 după ce a pierdut câştigurile din începutul anului 2026. Când ETH a coborât la mijlocul intervalului de $2.700, cumpărătorii au intervenit, aducându-l înapoi la niveluri ridicate de $2.800 şi începutul intervalului de $2.900. Minimul oscilant important de peste $2.850 se menţine în continuare. Datele on-chain sunt mixte, dar stabile: deţinătorii mari sunt atât cumpărători, cât şi vânzători, soldurile pe exchange-uri continuă să scadă, iar numărul de utilizatori activi rămâne ridicat. Aceasta indică fundamentale solide chiar şi pe măsură ce preţul se consolidează pe termen scurt.

Pe piaţa stablecoin-urilor, emitenţii susţinuţi instituţional şi concentraţi pe reglementări câştigă teren. Fidelity a anunţat recent un stablecoin pe Ethereum garantat cu dolari, Fidelity Digital Dollar (FIDD), arătând că firmele financiare tradiţionale văd acum stablecoin-urile ca fiind esenţiale pentru plăţi non-stop, managementul trezoreriei şi tranzacţii transfrontaliere. Aceasta urmează mişcări similare ale JPMorgan şi Citi. Între timp, USDC a atins volume record de transfer pe Ethereum în trimestrul patru al anului 2025, ajungând la aproximativ $4,5 trilioane şi crescând cu peste 400 la sută de la an la an. Acest lucru consolidează poziţia USDC ca principală sursă de lichiditate în DeFi.

În DeFi, sentimentul pieţei este încă afectat de tendinţele economice mai ample şi de reglementările în schimbare, dar activitatea on-chain rămâne puternică. Dezbaterile în curs de desfăşurare privind politicile din SUA şi noile reglementări din alte ţări determină protocoalele să definească mai bine liniile dintre DeFi şi finanţele tradiţionale, în special în ceea ce priveşte capitalul şi conformitatea. Cu toate acestea, volumele de tranzacţii cu stablecoin-uri sunt în creştere, iar adopţia Layer-2 se intensifică, arătând o cerere constantă pentru împrumuturi descentralizate, tranzacţionare şi randament, chiar dacă preţurile pentru ETH şi activele DeFi rămân într-un interval restrâns.

Mai multe date arată acum că crypto şi finanţele tradiţionale se unesc cu adevărat, nu doar testează apele. De exemplu, BingX a procesat recent peste $2 miliarde în volume pe 24 de ore pentru active tradiţionale tokenizate pe platforma noastră crypto, arătând o cerere reală pentru tranzacţionarea de acţiuni, obligaţiuni şi alte active din lumea reală alături de BTC şi ETH. Pe partea instituţională, raportul "2026 Look Ahead" al Fidelity din sfârşitul anului 2025 arată că aproape toate băncile majore au acum planuri solide de a-şi extinde serviciile crypto. Raportul descrie 2025 ca fiind "momentul containerelor" pentru crypto, când structura pieţei, custodia, conformitatea şi sistemele de decontare au maturizat în linişte. Tokenizarea şi aurul ajută, de asemenea, la reducerea decalajului: Goldman Sachs şi BNP Paribas au testat obligaţiuni şi aur tokenizate pentru a îmbunătăţi eficienţa colateralului 24/7. Analiştii se aşteaptă ca acţiunile tokenizate, fondurile şi aurul să aibă un an de succes în 2026, pe măsură ce băncile şi managerii de active oferă aceste produse clienţilor.

Sursa: Vivien Lin, Chief of Product, BingX

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Media-Advertising

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

30 ianuarie
Ediţia din 30.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0957
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2651
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5548
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8825
Gram de aur (XAU)Gram de aur755.1450

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb