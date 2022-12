AEI prezintă Raportul de Activitate pentru anul 2022

Am ajuns şi la finalul lui 2022, un an în care am avut bucuria de a vedea primele molecule de gaze extrase din Marea Neagră, un an cu evenimente care au bulversat piaţa de energie, dar, cel mai important, un an în care fiecare dintre noi a avut ce învăţa, care ne-a deschis ochii spre noi perspective şi ne-a făcut să gândim mai departe.

Pentru Asociaţia Energia Inteligentă 2022 a fost un an cu multe provocări, dar şi cu multe reuşite, un an în care ne-am îndeplinit toate obiectivele propuse. Am arătat că se poate găti cu 0 consum de energie, că România nu se poate dezvoltă fără noi tehnologii, dar conservând în acelaşi timp tradiţiile strămoşeşti, am dus mai departe "Energie pentru viaţă", am susţinut în continuare consumatorii de energie şi gaze naturale şi am realizat analize pentru sectorul energetic, viitorul transporturilor şi sursele de finanţare din domeniu.

Mulţumim pe această cale tuturor celor care ne-au susţinut: cititori care au urmărit constant analizele şi articolele publicate, sponsori fără sprijinul cărora proiectele noastre nu ar fi putut fi duse la bun sfârşit, parteneri media şi jurnalişti care ne-au acordat suport în diseminarea informaţiilor.

Prezentăm ataşat Raportul de Activitate şi Raportul de Presă al Asociaţiei Energia Inteligenţă pentru anul 2022.

Sărbători Binecuvântate şi un An Nou plin de Energie Inteligentă!