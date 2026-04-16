Aeroporturile închise şi restricţiile de călătorie lovesc vânzările produselor de lux

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 16 aprilie

Magazinele duty-free specializate în parfumuri premium şi băuturi spirtoase de lux resimt din plin efectele conflictului din Orientul Mijlociu, în contextul în care închiderea aeroporturilor şi restricţiile de călătorie afectează puternic fluxurile de pasageri din regiune, relatează Reuters. Situaţia riscă să se agraveze dacă războiul se prelungeşte, amplificând presiunile asupra unei industrii deja fragilizate de scăderea cererii globale. Perturbările, ajunse deja în cea de-a şasea săptămână, scot la iveală dependenţa semnificativă a producătorilor de articole de lux şi produse cosmetice de cumpărăturile din aeroporturi şi de marile hub-uri aeriene din Golf. Pentru multe companii, aceste pieţe au compensat în ultimii ani slăbiciunea cererii din China şi Europa. Analiştii avertizează că inclusiv închiderile temporare ale aeroporturilor pot avea efecte vizibile asupra profitabilităţii trimestriale a marilor grupuri din industrie, mai ales dacă traficul aerian nu revine rapid la normal.

Marii jucători din industrie, sub presiune

Potrivit estimărilor analiştilor, o reducere prelungită a traficului aerian din Orientul Mijlociu ar putea accentua dificultăţile unei industrii care încă încearcă să se stabilizeze după şocul provocat de pandemia de COVID-19. Printre companiile expuse se numără giganţi ai industriei frumuseţii şi luxului precum: Estee Lauder, Puig şi L'Oreal.

Scăderi vizibile în vânzările marilor grupuri

Grupul francez LVMH a anunţat că tensiunile din Orientul Mijlociu au redus cu cel puţin 1% vânzările trimestriale, din cauza diminuării consumului în regiunea Golfului.„Ceea ce vedem astăzi este că cererea este în continuare foarte scăzută”, a declarat recent directorul financiar al LVMH, Cecile Cabanis. La rândul său, Kering a raportat că războiul a redus cu 3% vânzările totale din luna martie, respectiv cu 1% la nivelul întregului trimestru, impact resimţit în special de brandul Gucci. Industria globală a retailului turistic, evaluată la aproximativ 74 de miliarde de dolari, este nevoită să îşi reorganizeze rapid operaţiunile. Mai multe companii: şi-au relocat stocurile către alte pieţe; au închis temporar magazinele din aeroporturile afectate; încearcă să minimizeze pierderile prin redistribuirea produselor către locaţii cu trafic mai ridicat. Aeroportul Internaţional Dubai, unul dintre cele mai importante hub-uri comerciale din lume şi gazdă pentru magazine ale unor branduri precum Aesop, Gucci sau Jo Malone, funcţionează momentan cu un număr redus de terminale, după ce un atac cu drone a determinat închiderea temporară a unor facilităţi. În paralel, Aeroportul Internaţional Kuweit a fost închis complet în urma atacurilor repetate cu drone, afectând direct activitatea retailerilor precum Avolta şi Boots.

Unele segmente beneficiază temporar de blocajele din trafic

Totuşi, nu toate efectele sunt exclusiv negative, mai informează Reuters. Potrivit directorului financiar al Avolta, Yves Gerster, anumite aeroporturi parţial închise au înregistrat creşteri ale vânzărilor de alimente şi produse de necesitate, pe fondul pasagerilor blocaţi în terminale. „În unele cazuri, aeroporturile afectate au generat vânzări solide de alimente şi alte articole pentru călătorii care au rămas blocaţi, cum s-a întâmplat la Dubai”, a explicat acesta.

Investitorii urmăresc atent rezultatele financiare

Piaţa urmăreşte acum cu atenţie rezultatele financiare ale companiilor din sector pentru a evalua impactul real al conflictului asupra afacerilor. În mod special, investitorii aşteaptă: raportul trimestrial Estee Lauder, programat pentru 1 mai, în contextul în care compania analizează o posibilă achiziţie de 40 de miliarde de dolari a rivalului spaniol Puig; rezultatele L'Oreal, care urmează să fie publicate pe 22 aprilie.

Analiştii avertizează că revenirea la normal a comerţului duty-free din regiune ar putea dura mai multe luni, chiar şi în eventualitatea unei detensionări rapide a conflictului. Pentru moment, industria luxului şi a cosmeticelor se confruntă cu o nouă provocare majoră, într-un moment în care încearcă încă să îşi refacă marjele după dificultăţile ultimilor ani.

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

