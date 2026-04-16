AFP: Australia îşi va mări cheltuielile pentru apărare la 3% din PIB

Australia va creşte cheltuielile pentru apărare până la 3% din produsul intern brut în 2033, de la aproximativ 2% în prezent, pe fondul multiplicării conflictelor la nivel global, a anunţat joi guvernul de la Canberra, potrivit AFP.

Decizia intervine într-un context în care preşedintele american Donald Trump intensifică presiunile asupra aliaţilor Washingtonului pentru majorarea bugetelor militare.

„Normele internaţionale care limitau, în trecut, recurgerea la forţă şi coerciţia militară sunt în continuare în declin”, a afirmat ministrul Apărării, Richard Marles, într-un discurs din care AFP a consultat fragmente.

Acesta a subliniat că „numărul statelor implicate în conflicte este, în prezent, cel mai ridicat de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, iar această evoluţie afectează toate regiunile globului”.

Ţinta anterioară a Canberrei, stabilită în 2024, prevedea alocarea a 2,3% din PIB pentru apărare până în 2033. Noul angajament implică suplimentarea cheltuielilor militare cu 53 de miliarde de dolari australieni (32,2 miliarde de euro), potrivit unor oficiali din Ministerul Apărării.

Pentru a atinge pragul de 3%, autorităţile australiene au revizuit metodologia de calcul a bugetului apărării, aliniindu-se la standardele NATO, care includ şi componente precum pensiile militare.

Pe fondul preocupărilor legate de extinderea capacităţilor navale ale Chinei, Australia a accelerat în ultimii ani procesul de modernizare a forţelor armate, cu scopul de a descuraja eventuale ameninţări dinspre nord.

În acest context, Canberra a încheiat în 2021 parteneriatul de securitate AUKUS cu Statele Unite şi Regatul Unit, vizând în special dotarea, în următorul deceniu, cu submarine cu propulsie nucleară.