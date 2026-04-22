AFP: Cargou plecat din Iran, oprit pe mare după tiruri în Strâmtoarea Ormuz

O navă comercială care părăsea Iranul a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz şi a rămas imobilizată pe mare, în contextul în care Statele Unite menţin blocada asupra porturilor iraniene, relatează AFP.

Agenţia se securitate maritimă britanică UKMTO a anunţat că nava se afla la opt mile marine vest de Iran şi „a semnalat că s-a tras în ea şi este imobilizată în prezent pe mare”, potrivit AFP.

Echipajul este „teafăr şi nevătămat”, iar până în acest moment nu au fost semnalate pagube, a mai transmis sursa.

Centrul britanic UKMTO nu a identificat imediat cine a deschis focul asupra cargoului, însă suspiciunile s-au îndreptat rapid către Iran, relatează AFP. Anterior, agenţia britanică de securitate maritimă anunţase tiruri asupra unui portcontainer în largul Omanului.

Cele două incidente au loc la câteva zile după ce Statele Unite au confiscat un portcontainer iranian, după ce au deschis focul asupra acestuia în weekend, şi au urcat la bordul unui petrolier cu legături cu comerţul petrolier iranian, în Oceanul Indian, potrivit AFP.