AFP: Katz avertizează că libanezii întorşi în sud pot fi evacuaţi din nou

Sute de mii de civili libanezi deplasaţi care au pornit înapoi spre sudul Libanului după intrarea în vigoare a armistiţiului cu Israelul ar putea fi obligaţi să evacueze din nou, a avertizat ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, relatează AFP.

„Dacă se reiau luptele, locuitorii care se întorc acasă în zone de securitate vor trebui să fie evacuaţi pentru a permite încheierea misiunii” Israelului, a declarat Israel Katz, potrivit AFP. Armata israeliană nu şi-a „terminat” încă „operaţiunea” împotriva mişcării islamiste Hezbollah, a anunţat ministrul israelian.

Conform AFP, Israel Katz a făcut aceste declaraţii vineri, la câteva ore după intrarea în vigoare a armistiţiului pe o perioadă de zece zile, anunţat de preşedintele american Donald Trump.

„Manevrele pe teren în Liban şi atacurile împotriva Hezbollah au permis să se atingă numerose obiective”, însă operaţiunea nu s-a „terminat”, a subliniat el într-o declaraţie filmată, potrivit sursei.

„Zona de securitate a fost curăţată de activişti şi de arme, este goală de rezidenţi şi va continua să fie debarasată de infrastructura teroristă, inclusiv prin distrugerea caselor în satele din prima linie, care au devenit de facto avanposturi teroriste”, a anunţat Israel Katz, mai arată AFP.

Prin prevederile armistiţiului, Israelul îşi rezervă dreptul de a continua să lovească Hezbollah pentru a împiedica atacuri „planificate, iminente sau în curs”, a declarat ministrul, potrivit AFP.

Israelul va păstra o „zonă de securitate” de zece kilometri de partea libaneză a frontierei, a mai anunţat Israel Katz, relatează AFP.