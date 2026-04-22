AFP: Macron anunţă moartea militarului francez Anicet Girardin după ambuscada din Liban

Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă moartea caporalului-şef Anicet Girardin, militar din cadrul Forţei Interimare a ONU în Liban, care a murit din cauza rănilor suferite în ambuscada atribuită Hezbollah în care a fost ucis şi alt militar francez, Florian Montorio, relatează AFP.

„Caporalul-şef Anicet Girardin din al 132-lea de Regiment canin de Infanterie de la Suippes, repatriat ieri (marţi) din Liban, unde a fost grav rănit de către combatanţi Hezbollah, a murit în această (miercuri) dimineaţa din cauza rănilor”, a anunţat Emmanuel Macron pe X, potrivit AFP.

În acelaşi mesaj, notează AFP, liderul de la Elysee a legat moartea lui Anicet Girardin de cea a lui Florian Montorio, ucis în aceeaşi ambuscadă. „Naţiunea, care îi va aduce mâine (joi) un omagiu adjutantului Florian Montorio, atins mortal în aceeaşi ambuscadă, salută cu emoţie memoria caporalului-şef Anicet Girardin şi sacrificul său”, a scris Macron.

Caporalul-şef Anicet Girardin „a murit pentru Franţa”, a subliniat preşedintele francez, mai arată AFP.