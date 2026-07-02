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AFP: Parlamentul francez a adoptat un plan de apărare de 436 de miliarde de euro

A.M.
Internaţional / 2 iulie, 07:05

AFP: Parlamentul francez a adoptat un plan de apărare de 436 de miliarde de euro

Parlamentul francez a aprobat definitiv un proiect de lege care stabileşte un buget militar de 436 de miliarde de euro pentru Forţele Armate până în anul 2030, transmite AFP.

Decizia modifică versiunea anterioară a Legii Programării Militare şi ridică cheltuielile destinate apărării la 2,5% din Produsul Intern Brut, informează aceeaşi sursă.

Noua variantă a strategiei pune accent pe stocurile de rachete, obuze şi pe dezvoltarea sectorului de drone, conform agenţiei de presă menţionate.

Modificările legislative vin în contextul evoluţiilor geopolitice din Ucraina şi din Orientul Mijlociu, notează sursa citată.

„Le-o datorăm francezilor (...), pentru că o cere contextul. Războiul de intensitate înaltă s-a întors în Europa. Raporturile de forţă se însăpresc, ameninţările hibride, cibernetice, spaţiale şi infomaţionale se multiplică”, a declarat ministrul Apărării, Catherine Vautrin, potrivit agenţiei de presă.

Bugetul defensiv a generat discuţii aprinse în rândul partidelor politice din cauza lipsei unor surse clare de finanţare, transmite AFP.

„Dacă nu există bani magici pentru spitalele şi şcolile noastre sau pentru adaptarea la dereglementările climatice, nu există nici pentru apărarea noastră”, a afirmat deputata socialistă Anna Pic, conform sursei menţionate.

Proiectul introduce şi măsuri speciale, precum o nouă stare de alertă de securitate naţională, care permite executivului să ocolească anumite norme de mediu şi de urbanism în situaţii de criză, informează agenţia de presă.

Documentul oferă operatorilor privaţi dreptul de a folosi sisteme antidronă şi transformă Ziua Apărării şi Cetăţeniei în Ziua Mobilizării, notează aceeaşi sursă.

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