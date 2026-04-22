AFP: UE face un nou pas spre pregătirea aderării Muntenegrului

Muntenegrul a trecut o etapă importantă în procesul de aderare la Uniunea Europeană, după ce a obţinut undă verde din partea statelor membre pentru avansarea procedurii, relatează AFP.

Cele 27 de state membre au aprobat, potrivit AFP, înfiinţarea unui grup însărcinat să pregătească Tratatul de Aderare al acestei mici ţări din Balcani la Uniunea Europeană.

„Primim o veste excelentă de la Bruxelles”, a salutat ministrul de Externe muntenegrean Maida Gorcevic, citată de AFP.

Acest pas „confirmă încă o dată că suntem pe calea cea bună pentru ca Muntenegrul să devină al 28-lea stat membru al Uniunii Europene până în 2028”, a subliniat Maida Gorcevic, notează AFP.

Şi Comisia Europeană priveşte favorabil această evoluţie, în contextul în care Bruxellesul încearcă să relanseze extinderea Uniunii, relatează AFP. Totuşi, Comisia consideră că calendarul avansat de Muntenegru este puţin prea ambiţios.

Grupul creat miercuri va trebui să stabilească formula exactă a aderării, care diferă de la un stat la altul, potrivit AFP.

În noile tratate de aderare, Bruxellesul vrea să pună un accent deosebit pe respectarea statului de drept, notează AFP. Croaţia a fost ultimul stat care a aderat la Uniunea Europeană, în 2013.

Muntenegrul şi Albania se numără în prezent printre ţările cele mai avansate în procedura de aderare la UE, mai arată AFP.