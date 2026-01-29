Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Agroserv Mariuta listeaza cea de-a doua emisiune de obligatiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al Bursei in valoare de trei milioane de euro

S.E.
Piaţa de Capital / 29 ianuarie, 20:22

Agroserv Mariuta S.A., companie romaneasca listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB: MILK), care activeaza in domeniul agriculturii mixte si al procesarii laptelui, avand ca principal brand comercial Laptaria cu Caimac, listeaza pe 30 ianuarie, pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al BVB, o noua emisiune de obligatiuni nominative, garantate si neconvertibile, denominate in euro, in valoare de 3 milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă emis redacţiei.

Conform sursei citate, obligatiunile cu simbolul bursier MILK28E, in numar total de 30.000 de unitati, au o valoare nominala individuala de 100 euro/obligatiune, o dobanda fixa de 9,5% pe an, platibila trimestrial, si vor ajunge la scadenta pe 3 noiembrie 2028. Este cea de-a doua emisiune de obligatiuni a companiei listata la Bursa, dupa ce, in anul 2020, Agroserv Mariuta a listat obligatiunile MILK25E, in valoare de 3 milioane de euro. Emisiunea a ajuns la maturitate in noiembrie 2025, a relatat comunicatul.

Admiterea la tranzactionare a emisiunii de obligatiuni a companiei Agroserv Mariuta a fost intermediata de BT Capital Partners, in calitate de Consultant autorizat. Plasamentul privat aferent emisiunii de obligatiuni s-a desfasurat in octombrie 2025, iar in cadrul ofertei au subscris 68 de investitori, a informat comunicatul.

Conform Memorandumului, Agroserv Mariuta a folosit fondurile atrase prin aceasta emisiune de obligatiuni pentru rambursarea obligatiunilor MILK25E, emise de companie in anul 2020, precum si pentru sustinerea flexibilitatii financiare si a strategiei de crestere pe termen lung a companiei, a informat sursa citată.

Conform documentelor transmise de companie, Agroserv Mariuta are un model de business integrat, fiind una dintre putinele companii din Romania cu trasabilitate 100% pentru materia prima. Compania are un model de business integrat vertical, permitand controlul complet al lantului de productie, de la cultivarea furajelor pana la livrarea produselor finite catre retail. Activitatea companiei este organizata pe trei linii principale de business: ferma vegetala, cu 2.800 ha teren agricol exploatate; ferma zootehnica, axata pe productia de lapte crud de la 3000 de animale; procesarea laptelui, sub brandul Laptaria cu Caimac, cu 40 de tone lapte productie medie pe zi, a mai transmis comunicatul de presă.

Compania Agroserv Mariuta a fost infiintata in anul 1994, iar in 2005 a pus bazele uneia dintre cele mai mari ferme de vaci de lapte din Romania - din anul 2021, este o companie listata pe piata AeRO a BVB, sub simbolul bursier MILK, a amintit sursa citată.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.01.2026, 21:25)

    oare a contat ca e misu negritoiu la ei?

    ce se mai aude cu taranii care nu isi primeau banij pe arenda? a da, se cheama “model de business” 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

