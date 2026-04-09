Al Jazeera: Ţările din Golful Persic anunţă că nu au mai fost atacate de Iran

Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Qatar şi Oman nu au raportat astăzi niciun atac aerian ostil, marcând prima pauză prelungită a unor astfel de lovituri din partea Iranului de la începutul războiului, pe 28 februarie, relatează Al Jazeera.

Într-un comunicat, Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a transmis că ţara a fost „lipsită de orice ameninţare aeriană” pe 9 aprilie.

Armata Arabiei Saudite, precum şi cele din Qatar şi Oman, nu au raportat atacuri cu rachete sau drone, spre deosebire de zilele anterioare.

Armata Bahrainului a prezentat un bilanţ actualizat al rachetelor şi dronelor lansate de Iran pe durata conflictului, însă nu a indicat că ar fi avut loc astfel de atacuri în cursul zilei de astăzi.