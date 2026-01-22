Alexander Stubb: „Trump exercită presiuni asupra Rusiei”

Preşedintele finlandez Alexander Stubb a declarat că preşedintele american Donald Trump exercită presiuni asupra Rusiei în legătură cu războiul din Ucraina şi a susţinut că situaţia evoluează favorabil din perspectiva puterilor occidentale, potrivit Reuters.

Conform sursei amintite, vorbind după ce Statele Unite şi Europa s-au retras dintr-o dispută privind Groenlanda, Stubb a declarat că eforturile de elaborare a unui acord de pace au câştigat forţă de când ginerele lui Trump, Jared Kushner, a început să completeze eforturile trimisului special al SUA, Steve Witkoff.

Stubb s-a declarat optimist cu privire la procesul de pace din perspectiva Ucrainei, Statelor Unite şi Europei, subliniind un plan de pace în 20 de puncte care include garanţii de securitate pentru Ucraina şi reconstrucţia ţării, a informat Reuters.

„Cred că preşedintele Trump exercită o presiune puternică asupra Rusiei şi sper să continue să o facă”, a declarat Stubb pentru Reuters într-un interviu acordat în marja Forumului Economic Mondial din staţiunea montană elveţiană Davos.

Cu toate acestea, Stubb a declarat că nu este convins că Rusia va accepta planul din considerente politice interne, a transmis Reuters.