Alexandru Nazare: Ministerul Finanţelor va sprijini apărarea ROMATSA în procedura de poprire a conturilor, iar Guvernul va decide strategia generală

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a publicat un mesaj pe Facebook în care explică mecanismul popririi conturilor ROMATSA, în urma litigiului cu Pfizer, precizând că EUROCONTROL colectează taxele de navigaţie aeriană şi le virează către România prin ROMATSA, iar Pfizer a obţinut în Belgia o măsură asupra acestor sume, conform postării citate. Nazare a subliniat că blocarea conturilor nu a fost instituită pentru că ROMATSA ar fi parte în litigiu, ci pentru că Pfizer a obţinut o măsură asupra sumelor care urmau să ajungă în România, potrivit sursei.

Ministrul a menţionat că ROMATSA trebuie să îşi asigure reprezentarea juridică pentru a se apăra în procedurile privind efectele popririi asupra fluxurilor financiare administrate prin EUROCONTROL, iar Ministerul Finanţelor va sprijini aceste demersuri prin analiză juridică şi bugetară şi prin coordonare cu instituţiile implicate, conform mesajului. El a adăugat că strategia generală de acţiune aparţine Guvernului, care va aproba direcţiile după evaluarea opţiunilor juridice, bugetare şi instituţionale, potrivit postării.

Nazare a subliniat că obiectivul este apărarea intereselor patrimoniale ale statului, reducerea riscului extinderii executării şi găsirea unei soluţii compatibile cu responsabilitatea fiscal-bugetară, iar orice decizie trebuie luată ordonat, legal şi cu atenţie la impactul asupra bugetului, conform sursei.