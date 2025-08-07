Analiza Imobiliare.ro: Preturile apartamentelor au scazut in trei orase importante in iulie

Piaţa imobiliară a traversat în ultimele săptămâni o perioadă ridicată de efervescenţă, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Aceasta a fost generată de numărul mare de români care au intrat în cursa contra cronometru pentru semnarea antecontractelor de vânzare-cumpărare până la 1 august, dar şi de acei dezvoltatorii care au venit în întâmpinarea lor cu discounturi şi oferte speciale. În acest context, segmentul rezidenţial nou a cunoscut unele corecţii la nivelul preţurilor.

"În oraşele unde preţurile au crescut semnificativ în ultimele luni, apropierea majorării TVA a dus la strategii de accelerare a vânzărilor din partea dezvoltatorilor, care au preferat să ajusteze uşor preţurile pentru a închide tranzacţiile şi a fructifica cerea ridicată înainte de intrarea în vigoare a noii cote. Acest comportament proactiv a generat o uşoară scădere de preţ în unele pieţe, favorizând o lichiditate mai mare în contextul schimbării legislative. Ne aşteptăm să vedem o pondere mai mare a apartamentelor cu 3 camere în tranzacţii, pe fondul unei perioade mai calme, necesară pentru a absorbi şocul care vine dinspre modificările fiscale şi care va afecta puterea de cumpărare.”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Preţul mediu solicitat cumpărătorilor, la nivel naţional, pentru apartamentele scoase la vânzare, indiferent de vechimea acestora, a ajuns, până la finele lunii trecute, la valoarea de 1.829 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. S-a putut observa, astfel, o uşoară scădere faţă de începutul verii când locuinţele se vindeau, în medie, cu 1.854 euro/mp util.

Potrivit sursei, în ciuda acestei mici reduceri, apartamentele din România rămân semnificativ mai scumpe decât în iulie 2024. Atunci, proprietarii şi dezvoltatorii solicitau, în medie, 1.611 euro/mp util pentru locuinţele puse în vânzare, un preţ cu aproape 14% mai mic.

Pe segmentul vechi al pieţei, fluctuaţiile au fost nesemnificative, iar preţurile au ajuns să stagneze în mare parte pe parcursul lunii trecute. Pe segmentul nou au apărut, în schimb, unele reaşezări ale preţurilor.

În trei dintre cele mai mari oraşe din ţară s-au putut observa reaşezări ale preţurilor pe segmentul rezidenţial nou, conform evoluţiei Indicelui Imobiliare.ro. Discutăm aici despre Cluj-Napoca, Braşov şi Constanţa.

În Cluj-Napoca, preţul mediu solicitat pentru apartamentele noi a ajuns de la o medie de 3.233 euro/mp util în iunie la 3.108 euro/mp util în iulie. Acesta rămâne, însă, cel mai scump oraş din ţară pentru românii care îşi doresc să devină proprietari.

Conform comunicatului, al doilea cel mai scump oraş din ţară, Braşov, a înregistrat, la rândul său o uşoară corecţie a preţurilor. În acest caz, apropierea termenului limită pentru achiziţia locuinţelor cu TVA 9% a dus la o reducere a preţului mediu cu circa 2%, până la 2.452 euro/mp util. Important de menţionat este şi faptul că Braşovul este una dintre destinaţiile favorite ale micilor investitori în imobiliare, iar apetitul acestora a fost temperat de o serie de situaţii apărute de la începutul anului pe plan politico-economic.

O corecţie similară a putut fi observată, conform Indicelui Imobiliare.ro, şi în Constanţa, un alt pol atractiv pentru cei care vor să-şi securizeze economiile prin investiţii în sectorul de real estate şi nu numai. Preţul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele situate în blocuri finalizate în ultimii cinci ani a fost de 1.941 euro/mp util, cu aproape 6% mai mare decât cel aferent intervalului similar din 2024.

În Bucureşti preţurile apartamentelor noi au stagnat pe parcursul lunii iulie, după creşterile succesive înregistrate în ultima perioadă. Pe piaţa locală a putut fi observat şi un flux în scădere de oferte listate la vânzare.

Cumpărătorii au putut achiziţiona locuinţe noi cu un preţ mediu de 2.258 euro/mp util, cu 16% mai mare decât cel solicitat celor care îşi doreau să devină proprietari la mijlocul verii trecute.

Potrivit comunicatului, Iaşi şi Timişoara au fost singurele mari oraşe din ţară unde apropierea majorării cotei TVA la 21% a dus la apariţia unei uşoare creşteri, cu aproximativ 2%, la nivelul preţurilor. Preţul mediu solicitat în Iaşi pentru apartamentele noi a atins valoarea de 1.872 euro/mp util, în timp ce în Timişoara acesta a crescut până la 2.150 euro/mp util.

"Creşterile de preţ înregistrate în Iaşi şi Timişoara sunt fireşti în contextul în care aceste oraşe rămân printre cele mai accesibile centre regionale din România, cu un preţ mediu pe metru pătrat încă sub Cluj-Napoca sau Braşov, poluri economice comparabile. Acest fapt le oferă un spaţiu mai generos de ajustare”, a explicat Daniel Crainic.