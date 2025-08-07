Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Analiza Imobiliare.ro: Preturile apartamentelor au scazut in trei orase importante in iulie

I.S.
Comunicate de presă / 7 august, 14:22

Analiza Imobiliare.ro: Preturile apartamentelor au scazut in trei orase importante in iulie

Piaţa imobiliară a traversat în ultimele săptămâni o perioadă ridicată de efervescenţă, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Aceasta a fost generată de numărul mare de români care au intrat în cursa contra cronometru pentru semnarea antecontractelor de vânzare-cumpărare până la 1 august, dar şi de acei dezvoltatorii care au venit în întâmpinarea lor cu discounturi şi oferte speciale. În acest context, segmentul rezidenţial nou a cunoscut unele corecţii la nivelul preţurilor.

"În oraşele unde preţurile au crescut semnificativ în ultimele luni, apropierea majorării TVA a dus la strategii de accelerare a vânzărilor din partea dezvoltatorilor, care au preferat să ajusteze uşor preţurile pentru a închide tranzacţiile şi a fructifica cerea ridicată înainte de intrarea în vigoare a noii cote. Acest comportament proactiv a generat o uşoară scădere de preţ în unele pieţe, favorizând o lichiditate mai mare în contextul schimbării legislative. Ne aşteptăm să vedem o pondere mai mare a apartamentelor cu 3 camere în tranzacţii, pe fondul unei perioade mai calme, necesară pentru a absorbi şocul care vine dinspre modificările fiscale şi care va afecta puterea de cumpărare.”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Preţul mediu solicitat cumpărătorilor, la nivel naţional, pentru apartamentele scoase la vânzare, indiferent de vechimea acestora, a ajuns, până la finele lunii trecute, la valoarea de 1.829 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. S-a putut observa, astfel, o uşoară scădere faţă de începutul verii când locuinţele se vindeau, în medie, cu 1.854 euro/mp util.

Potrivit sursei, în ciuda acestei mici reduceri, apartamentele din România rămân semnificativ mai scumpe decât în iulie 2024. Atunci, proprietarii şi dezvoltatorii solicitau, în medie, 1.611 euro/mp util pentru locuinţele puse în vânzare, un preţ cu aproape 14% mai mic.

Pe segmentul vechi al pieţei, fluctuaţiile au fost nesemnificative, iar preţurile au ajuns să stagneze în mare parte pe parcursul lunii trecute. Pe segmentul nou au apărut, în schimb, unele reaşezări ale preţurilor.

În trei dintre cele mai mari oraşe din ţară s-au putut observa reaşezări ale preţurilor pe segmentul rezidenţial nou, conform evoluţiei Indicelui Imobiliare.ro. Discutăm aici despre Cluj-Napoca, Braşov şi Constanţa.

În Cluj-Napoca, preţul mediu solicitat pentru apartamentele noi a ajuns de la o medie de 3.233 euro/mp util în iunie la 3.108 euro/mp util în iulie. Acesta rămâne, însă, cel mai scump oraş din ţară pentru românii care îşi doresc să devină proprietari.

Conform comunicatului, al doilea cel mai scump oraş din ţară, Braşov, a înregistrat, la rândul său o uşoară corecţie a preţurilor. În acest caz, apropierea termenului limită pentru achiziţia locuinţelor cu TVA 9% a dus la o reducere a preţului mediu cu circa 2%, până la 2.452 euro/mp util. Important de menţionat este şi faptul că Braşovul este una dintre destinaţiile favorite ale micilor investitori în imobiliare, iar apetitul acestora a fost temperat de o serie de situaţii apărute de la începutul anului pe plan politico-economic.

O corecţie similară a putut fi observată, conform Indicelui Imobiliare.ro, şi în Constanţa, un alt pol atractiv pentru cei care vor să-şi securizeze economiile prin investiţii în sectorul de real estate şi nu numai. Preţul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele situate în blocuri finalizate în ultimii cinci ani a fost de 1.941 euro/mp util, cu aproape 6% mai mare decât cel aferent intervalului similar din 2024.

În Bucureşti preţurile apartamentelor noi au stagnat pe parcursul lunii iulie, după creşterile succesive înregistrate în ultima perioadă. Pe piaţa locală a putut fi observat şi un flux în scădere de oferte listate la vânzare.

Cumpărătorii au putut achiziţiona locuinţe noi cu un preţ mediu de 2.258 euro/mp util, cu 16% mai mare decât cel solicitat celor care îşi doreau să devină proprietari la mijlocul verii trecute.

Potrivit comunicatului, Iaşi şi Timişoara au fost singurele mari oraşe din ţară unde apropierea majorării cotei TVA la 21% a dus la apariţia unei uşoare creşteri, cu aproximativ 2%, la nivelul preţurilor. Preţul mediu solicitat în Iaşi pentru apartamentele noi a atins valoarea de 1.872 euro/mp util, în timp ce în Timişoara acesta a crescut până la 2.150 euro/mp util.

"Creşterile de preţ înregistrate în Iaşi şi Timişoara sunt fireşti în contextul în care aceste oraşe rămân printre cele mai accesibile centre regionale din România, cu un preţ mediu pe metru pătrat încă sub Cluj-Napoca sau Braşov, poluri economice comparabile. Acest fapt le oferă un spaţiu mai generos de ajustare”, a explicat Daniel Crainic.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 august

Citeşte Ziarul BURSA din 07 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 august
Ediţia din 07.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0736
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3461
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8110
Gram de aur (XAU)Gram de aur471.9649

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb