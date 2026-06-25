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ANIF Buzău: Campania de irigaţii a început mai târziu în acest an, pe fondul precipitaţiilor abundente

Ana Felea
Miscellanea #Agricultură / 25 iunie, 15:14

ANIF Buzău: Campania de irigaţii a început mai târziu în acest an, pe fondul precipitaţiilor abundente

Campania de irigaţii din judeţul Buzău a debutat în acest an într-un ritm mai redus, în contextul precipitaţiilor abundente din primăvară, însă Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) - Filiala Teritorială Buzău a încheiat deja contracte pentru irigarea unei suprafeţe totale de 33.000 de hectare şi pregăteşte investiţii în infrastructura de profil, potrivit datelor prezentate de instituţie.

Directorul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Buzău, Claudiu Cârpen, a declarat că activitatea de irigaţii a început efectiv la începutul lunii mai.

Claudiu Carpen a precizat: „Campania de irigaţii în judeţul Buzău a demarat pe data de 4 mai 2026, când s-a început umplerea reţelei de canale în lungime de 60 km, asigurând o suprafaţă deservită de 50.000 ha din amenajarea AHC Câmpia Buzăului”.

33.000 de hectare contractate pentru irigaţii

Potrivit ANIF Buzău, până în prezent au fost încheiate contracte sezoniere şi multianuale pentru irigaţii pe o suprafaţă totală de aproximativ 33.000 de hectare.

Cea mai mare parte a suprafeţei contractate, respectiv 27.868 de hectare, este concentrată în amenajarea AHC Câmpia Buzăului Canal Vest şi Est, unde beneficiarii sunt organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii, societăţi agricole şi fermieri persoane fizice autorizate.

În amenajarea de irigaţii Călmăţui au fost contractate 708 hectare, în principal prin intermediul OUAI Legumicultorii Lunca Călmăţuiului şi al unor fermieri individuali.

De asemenea, contracte au fost încheiate şi în amenajările de desecare Amaru (2.385 ha), Pogoanele (1.437 ha), Brădeanu (782 ha), Săgeata (230 ha) şi Grindu-Cocora (158 ha).

ANIF Buzău administrează amenajări de irigaţii pe o suprafaţă agricolă totală de 45.025 hectare.

Lucrări de întreţinere şi reparaţii în sistemul de irigaţii

Pentru anul 2026, filiala a propus lucrări de întreţinere şi reparaţii executate cu terţi, în valoare cumulată de peste 2,7 milioane de lei.

Prima investiţie vizează decolmatarea şi completarea terasamentelor pe canalul de irigaţii Săpoca-Mărăcineni, din amenajarea AHC Câmpia Buzăului Canal Est, lucrare estimată la 178.205 lei, cu TVA inclus.

Cea de-a doua lucrare are o valoare de 2.534.400 lei, cu TVA, şi constă în repararea conductei DN 2800 mm aferente Sifonului Sărata din amenajarea AHC Câmpia Buzăului Canal Vest.

Proiecte europene pentru modernizarea infrastructurii secundare

În paralel cu activitatea de exploatare şi întreţinere a sistemelor existente, ANIF Buzău monitorizează proiectele depuse prin Planul Naţional Strategic 2023-2027 pentru modernizarea infrastructurii de irigaţii.

Potrivit instituţiei, cinci organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii au obţinut finanţare europeană prin intervenţia DR-25 - Modernizarea infrastructurii de irigaţii. Este vorba despre OUAI SPP4 Verneşti, OUAI SPP10 Vadu Paşii, OUAI SPP25 C Canal Vest Breaza, OUAI Legumicultorii Lunca Călmăţuiului şi OUAI SPP24 Săhăteni.

„Până în prezent, la OUAI SPP25 C Canal Vest Breaza şi OUAI SPP10 Vadu Paşii au început lucrările de execuţie pentru proiectele de modernizare şi retehnologizare a infrastructurii de irigaţii”, a precizat Claudiu Cârpen. Acesta a adăugat că specialiştii filialei acordă consultanţă tehnică gratuită fermierilor şi organizaţiilor utilizatorilor de apă pentru accesarea fondurilor europene destinate înfiinţării şi modernizării sistemelor de irigaţii.

Lucrări pe sistemele de desecare şi combatere a eroziunii solului

Pe lângă activitatea din sectorul irigaţiilor, ANIF Buzău administrează amenajări de desecare pe o suprafaţă brută de 127.644 hectare, dintre care 8.500 hectare prin pompare şi 119.144 hectare prin desecare gravitaţională.

În acest an sunt programate lucrări realizate în regie proprie pentru îndepărtarea vegetaţiei ierboase şi lemnoase din reţeaua de canale de desecare din mai multe localităţi ale judeţului, inclusiv Săhăteni, Merei, Săgeata, Costeşti, Stâlpu, Smeeni, Cilibia, Amaru şi Movila Banului.

Totodată, filiala are în administrare amenajări pentru combaterea eroziunii solului pe o suprafaţă brută de 53.413 hectare.

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