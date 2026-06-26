Focar de variolă ovină şi caprină, confirmat într-o exploataţie din judeţul Buzău

Autorităţile sanitar-veterinare au confirmat existenţa unui focar de variolă ovină şi caprină într-o exploataţie din localitatea Padina, judeţul Buzău, unde sunt crescute aproximativ 1.800 de ovine şi caprine. Confirmarea a venit după primirea rezultatelor de laborator, care au indicat prezenţa virusului, iar ancheta epidemiologică este în desfăşurare pentru stabilirea sursei de infectare.

Primele măsuri de limitare a răspândirii bolii au fost instituite încă din momentul apariţiei simptomelor la o parte dintre animale. Exploataţia a fost izolată, circulaţia animalelor a fost interzisă, iar accesul în zonele afectate a fost restricţionat. Totodată, autorităţile locale au fost informate cu privire la riscurile epidemiologice şi la măsurile care trebuie respectate.

Prefectul judeţului Buzău, Leonard Dimian, a fost informat asupra situaţiei, iar o echipă a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) urmează să stabilească măsurile suplimentare care se impun pentru gestionarea focarului.

Potrivit Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, variola ovină şi caprină este o boală infecţioasă virală care afectează exclusiv ovinele şi caprinele şi este supusă notificării obligatorii către Comisia Europeană şi Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor. Boala nu se transmite la om, însă poate genera pierderi economice importante în sectorul zootehnic şi impune măsuri stricte pentru prevenirea extinderii către alte exploataţii