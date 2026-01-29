ANPC efectuează controale pentru a preveni vânzarea produselor periculoase

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, pe 28 ianuarie 2026, controale la Complexul „Dragonul Roşu”, verificând peste 150 de operatori economici. Acţiunile au vizat identificarea eventualelor încălcări ale legislaţiei în domenii cu impact direct asupra sănătăţii şi siguranţei consumatorilor şi prevenirea introducerii pe piaţă a produselor neconforme sau periculoase, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

În urma controalelor, comisarii ANPC au identificat multiple neconformităţi şi au aplicat următoarele sancţiuni şi măsuri:

- 213 amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 880.000 de lei;

- 15 avertismente;

- oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 36.000 de lei;

- oprirea temporară a comercializării unor produse, în valoare de peste 5,1 milioane de lei.

Principalele neconformităţi constatate au fost:

- comercializarea de jucării periculoase sau fără menţiuni obligatorii privind siguranţa utilizării, prezentând risc pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor;

- lipsa informării corecte a consumatorilor despre produsele textile şi articolele de încălţăminte comercializate;

- comercializarea produselor textile fără indicarea obligatorie a compoziţiei fibroase, contrar legislaţiei în vigoare;

- punerea pe piaţă a unor jucării cu deficienţe grave de informare, în special privind identificarea responsabilului de introducerea acestora pe piaţă;

- comercializarea echipamentelor electrice de joasă tensiune fără documente care să ateste conformitatea cu normele de siguranţă UE, generând riscuri pentru utilizatori;

- desfăşurarea activităţii comerciale fără autorizaţia legală de funcţionare.

"Produsele periculoase şi contrafăcute nu reprezintă doar o încălcare a legii, ci şi un risc direct pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor. ANPC va continua să acţioneze ferm pentru a preveni punerea lor pe piaţă şi pentru a proteja fiecare consumator”, a declarat preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, se arată într-un comunicat transmis redacţiei.