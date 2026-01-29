Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

ANPC efectuează controale pentru a preveni vânzarea produselor periculoase

O.S.
Comunicate de presă / 29 ianuarie, 16:19

ANPC efectuează controale pentru a preveni vânzarea produselor periculoase

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, pe 28 ianuarie 2026, controale la Complexul „Dragonul Roşu”, verificând peste 150 de operatori economici. Acţiunile au vizat identificarea eventualelor încălcări ale legislaţiei în domenii cu impact direct asupra sănătăţii şi siguranţei consumatorilor şi prevenirea introducerii pe piaţă a produselor neconforme sau periculoase, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

În urma controalelor, comisarii ANPC au identificat multiple neconformităţi şi au aplicat următoarele sancţiuni şi măsuri:

- 213 amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 880.000 de lei;

- 15 avertismente;

- oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 36.000 de lei;

- oprirea temporară a comercializării unor produse, în valoare de peste 5,1 milioane de lei.

Principalele neconformităţi constatate au fost:

- comercializarea de jucării periculoase sau fără menţiuni obligatorii privind siguranţa utilizării, prezentând risc pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor;

- lipsa informării corecte a consumatorilor despre produsele textile şi articolele de încălţăminte comercializate;

- comercializarea produselor textile fără indicarea obligatorie a compoziţiei fibroase, contrar legislaţiei în vigoare;

- punerea pe piaţă a unor jucării cu deficienţe grave de informare, în special privind identificarea responsabilului de introducerea acestora pe piaţă;

- comercializarea echipamentelor electrice de joasă tensiune fără documente care să ateste conformitatea cu normele de siguranţă UE, generând riscuri pentru utilizatori;

- desfăşurarea activităţii comerciale fără autorizaţia legală de funcţionare.

"Produsele periculoase şi contrafăcute nu reprezintă doar o încălcare a legii, ci şi un risc direct pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor. ANPC va continua să acţioneze ferm pentru a preveni punerea lor pe piaţă şi pentru a proteja fiecare consumator”, a declarat preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, se arată într-un comunicat transmis redacţiei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 ianuarie
Ediţia din 29.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0957
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2651
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5548
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8825
Gram de aur (XAU)Gram de aur755.1450

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb