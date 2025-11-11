Antibiotice Iaşi investeşte 75 milioane euro într-un centru de cercetare şi producţie a medicamentelor critice

Compania Antibiotice Iaşi a semnat, împreună cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), contractul de finanţare în valoare de 75 milioane de euro pentru implementarea proiectului „Centru cercetare-dezvoltare INOVA a+ şi producţie medicamente critice”, finanţat prin Programul Sănătate - Prioritatea 9 (STEP), potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Proiectul urmăreşte crearea unei infrastructuri moderne pentru producţia de medicamente critice şi consolidarea autonomiei strategice a Uniunii Europene în domeniul farmaceutic, prin reducerea dependenţei de furnizorii extracomunitari şi creşterea rezilienţei sistemelor de sănătate. Din valoarea totală eligibilă a proiectului, 52% reprezintă finanţare nerambursabilă acordată de MIPE, iar restul este asigurat de companie. Implementarea va avea loc între noiembrie 2025 şi noiembrie 2029.

„Acest amplu proiect de investiţii reprezintă pentru Antibiotice un pas decisiv către viitor, o iniţiativă strategică ce va integra resurse, expertiză şi colaborări între industrie şi mediul de cercetare, consolidând poziţia companiei ca producător strategic de medicamente critice la nivel naţional şi european. Lansarea acestui proiect în anul aniversării a 70 de ani de existenţă confirmă angajamentul nostru pentru inovaţie şi dezvoltare”, a declarat Ioan Nani, director general al Antibiotice Iaşi.

Contractul de finanţare a fost semnat în cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare pentru Programul Sănătate, organizată de MIPE şi găzduită de Antibiotice Iaşi, la care au participat miniştrii Dragoş-Nicolae Pîslaru şi Alexandru Rogobete, reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai autorităţilor române.

Proiectul include două componente principale: Centrul de cercetare-dezvoltare INOVA a+ şi o unitate de producţie pentru medicamente critice sub formă de pulberi sterile injectabile betalactamice. Noul centru, care va fi construit pe platforma Antibiotice, va cuprinde laboratoare moderne de biotehnologie, genetică, proteomică, analitică şi nanotehnologie, precum şi spaţii dedicate colaborării ştiinţifice şi formării continue.

Unitatea de producţie va avea o capacitate anuală estimată la 100 milioane de flacoane echivalente şi va contribui la reducerea dependenţei României şi a UE de importurile din afara spaţiului comunitar. În prezent, portofoliul Antibiotice conţine 13 medicamente critice aliniate tehnologiilor strategice STEP.

Prin realizarea acestor investiţii, Antibiotice Iaşi îşi consolidează rolul de producător strategic şi partener esenţial în dezvoltarea unei industrii farmaceutice europene independente, sustenabile şi inovatoare.