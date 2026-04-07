Apel la pace în prima alocuţiune de Paşte a Papei Leon al XIV-lea

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 7 aprilie

English Version

Mii de credincioşi s-au adunat duminică în Piaţa Sfântul Petru din Vatican pentru a-l asculta pe noul Suveran Pontif, Papa Leon al XIV-lea, rostind prima sa alocuţiune de Paşte. Mesajul a fost unul ferm, centrat pe nevoia urgentă de pace într-o lume marcată de conflicte şi tensiuni geopolitice. Încadrat de trandafiri albi pe balconul central al Bazilicii Sfântul Petru, pontiful a lansat un apel direct către liderii politici ai lumii: „cei care au puterea de a dezlănţui războaie” trebuie să aleagă pacea, informează AFP. „În această zi de sărbătoare, să abandonăm orice dorinţă de conflict, dominaţie şi putere şi să-l implorăm pe Domnul să acorde pacea sa unei lumi devastate de războaie”, a afirmat Papa Leon al XIV-lea. Discursul său a subliniat riscul normalizării violenţei: oamenii devin „indiferenţi faţă de moartea a mii de persoane”, o tendinţă pe care liderul Bisericii Catolice a condamnat-o deschis.

Tradiţia „Urbi et Orbi” şi simbolistica Paştelui

După salutul adresat mulţimii, Suveranul Pontif a rostit tradiţionala binecuvântare „Urbi et Orbi” („către cetate şi lume”), unul dintre cele mai importante momente ale calendarului liturgic catolic. Pentru credincioşi, Paştele marchează învierea lui Iisus Hristos, eveniment central al credinţei creştine. În acest context, Papa a evocat exemplul lui Hristos, pe care l-a descris drept „complet nonviolent” în faţa suferinţei. Piaţa Sfântul Petru a fost decorată festiv, cu narcise şi mii de flori în culori vii, simbolizând renaşterea şi speranţa.

Un pontificat cu accente diplomatice

Primul papă născut în Statele Unite, Papa Leon al XIV-lea s-a remarcat deja prin poziţii ferme în chestiuni internaţionale. În ultimele săptămâni, el a criticat deschis conflictele globale şi a pledat pentru dezescaladare. Spre deosebire de predecesorul său, Papa Francisc, pontiful nu a menţionat explicit niciun conflict sau stat în discursul pascal, preferând un mesaj general, cu valenţe universale.

Totuşi, în intervenţii recente, liderul de la Vatican a făcut apeluri directe la lideri politici, inclusiv către Donald Trump, căruia i-a cerut să identifice o „rampă de ieşire” pentru detensionarea relaţiilor cu Iranul.

Continuitate şi omagiu adus predecesorului

În discursul său, Papa Leon al XIV-lea a adus un omagiu lui Papa Francisc, care a rostit ultimul său mesaj pascal cu doar câteva ore înainte de moarte. Totodată, pontiful a anunţat organizarea unei privegheri de rugăciune pentru pace, programată pentru 11 aprilie, semn al continuităţii mesajului său centrat pe reconciliere şi solidaritate.

Un apel global la responsabilitate

Mesajul pascal al Papei Leon al XIV-lea se înscrie într-o linie clară de discurs moral şi diplomatic, în care responsabilitatea pentru pace este plasată în mod direct pe umerii liderilor politici, dar şi ai societăţii în ansamblu. Într-un context internaţional tensionat, apelul Vaticanului vine ca o reafirmare a rolului său tradiţional de mediator moral pe scena globală.

Curs valutar BNR

06 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4092
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5296
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8445
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3626

