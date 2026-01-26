Argintul urmează aurul: creştere puternică pe piaţa metalelor preţioase

Preţul argintului a înregistrat o creştere de peste 260% în ultimele 12 luni, la 109 dolari pe uncie. Această evoluţie plasează argintul printre cele mai performante active ale anului, arată datele Tavex, potrivit unui comunicat de presă.

Aurul a atins, pentru prima dată în istorie, nivelul de 5.100 dolari pe uncie troy. Pragul de 5.000 de dolari a fost depăşit în contextul incertitudinilor geopolitice şi al cererii susţinute din partea băncilor centrale, arată comunicatul.

Directorul de Trezorerie la Tavex România, Victor Dima, estimează că, în următorii cinci ani, preţul argintului ar putea depăşi 300 de dolari pe uncie, raportat la evoluţia istorică şi la relaţia dintre preţul aurului şi cel al argintului, conform unui comunicat remis redacţiei.

Creşterea accentuată a argintului este determinată şi de dimensiunea mai mică a pieţei, cu o valoare totală a investiţiilor de aproximativ 200 de miliarde de dolari. În plus, argintul are utilizări industriale extinse, inclusiv în energie fotovoltaică, vehicule electrice, cipuri electronice şi inteligenţă artificială, potrivit comunicatului.

Piaţa globală a argintului rămâne în deficit pentru al cincilea an consecutiv, cu un deficit cumulat estimat la aproximativ 820 de milioane de uncii. Producţia globală creşte cu doar 1% pe an, ceea ce face piaţa structural inelastică, arată datele Tavex.