FinRadar: Randamentele reale ale fondurilor de pensii, afectate de inflaţie

FinRadar a actualizat comparatorul fondurilor de pensii private pentru a include randamentul real, care reflectă câştigul fondurilor după ajustarea cu rata inflaţiei, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Comparatorul permite analiza fondurilor obligatorii (Pilon II) şi facultative (Pilon III) pe perioade multianuale, începând din 2008, atât cumulat, cât şi anualizat, se adaugă în comunicat.

Analiza FinRadar arată că performanţele fondurilor au fost puternic influenţate de evoluţia inflaţiei, este subliniat în comunicat. În perioada 2011-2015, cu preţuri stabile, randamentele medii cumulate au fost de peste 30% pentru fondurile obligatorii şi aproape 25% pentru fondurile facultative, arată comunicatul. În schimb, perioada 2021-2025, marcată de inflaţie ridicată, a generat randamente reale negative: -2,2% pentru Pilonul II şi -6% pentru Pilonul III, potrivit comunicatului de presă.

Fondurile cu grad de risc ridicat au înregistrat performanţe mai bune în menţinerea puterii de cumpărare. În perioada 2021-2025, doar două fonduri facultative au avut randamente reale pozitive: NN Activ (+2,05%) şi AZT Vivace (+1,53%). Fondurile cu risc mediu au înregistrat randamente între -5,7% şi -11,69%, conform comunicatului.