Aurul şi argintul ating maxime istorice pe fondul incertitudinilor globale

Preţurile aurului şi argintului au înregistrat creşteri spectaculoase de la începutul anului, pe fondul incertitudinilor geopolitice, monetare şi industriale, potrivit unui comunicat transmis de eToro.

Indicele american S&P 500 a şters într-o singură sesiune toate câştigurile acumulate în 2026, revenind uşor ulterior, după discursul fostului preşedinte Donald Trump şi veştile de la Forumul de la Davos privind un potenţial acord legat de Groenlanda. În contrast, aurul a urcat cu aproape 15%, iar argintul a explodat cu peste 38% în aceeaşi perioadă, conform comunicatului remis redacţiei.

Analistul eToro Bogdan Maioreanu explică: „Creşterea aurului nu este doar un efect al fricii. Este vorba şi de o schimbare structurală a pieţelor, investitorii văzând aurul mai mult ca pe o asigurare pe termen lung, iar băncile centrale continuă să îşi diversifice rezervele.” Goldman Sachs a revizuit recent estimarea pentru preţul aurului la sfârşitul anului 2026, crescând prognoza la 5.400 de dolari pe uncie, este subliniat în comunicat.

Argintul are o dinamică diferită: pe lângă rolul de refugiu, metalul este extrem de căutat în industrie, fiind folosit în panouri solare, vehicule electrice şi centre de date. Restricţiile de export din China şi deficitul de 215 milioane de uncii pun presiune pe stocurile globale, amplificând fluctuaţiile preţului, potrivit datelor eToro.

Politica protecţionistă a administraţiei Trump a transformat unele mărfuri, inclusiv argintul, în active considerate de securitate naţională, determinând acumularea stocurilor în SUA şi creşterea anticipată a preţurilor, precizează eToro.

Conform sondajului eToro Retail Investor Beat, 52% dintre investitorii individuali la nivel global şi 61% dintre cei români se aşteaptă ca preţurile aurului să continue să crească în 2026. Argintul, în schimb, devine un barometru al riscurilor sistemice globale, datorită combinaţiei dintre cererea industrială şi volatilitatea pieţelor financiare, conform comunicatului.

eToro este o platformă globală de tranzacţionare şi investiţii, cu peste 40 de milioane de utilizatori în 75 de ţări, care oferă instrumente pentru tranzacţionarea şi copierea portofoliilor altor investitori.