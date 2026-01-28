Tot mai mulţi români cu venituri medii investesc în imobiliarele din Emiratele Arabe Unite

Vânzările de proprietăţi către cetăţeni români în Emiratele Arabe Unite au crescut cu aproximativ 40% în 2025, comparativ cu anul precedent, arată datele furnizate de agenţia imobiliară Simple Choices. Interesul vine din partea românilor cu venituri medii şi profesii obişnuite, care până recent nu se regăseau în profilul clasic al investitorului imobiliar, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Achiziţiile sunt facilitate de accesul relativ uşor la credite ipotecare pentru cetăţenii români, profituri atractive din închirierea proprietăţilor şi un cadru legal care oferă investitorilor străini aceleaşi drepturi ca rezidenţilor locali, conform comunicatului. Dobânzile ipotecare pot fi fixe, între 3,99% şi 4% pe o perioadă de 2-5 ani, sau variabile, în jur de 5,2%, este evidenţiat în comunicat.

Investitorii pot cumpăra proprietăţi în zone ultracentrale din Dubai, precum Downtown sau Creek Harbour, unde randamentul anual poate ajunge la 8-10%, în timp ce alte zone oferă profituri mai moderate, de 4-6%, în funcţie de locaţie, clădire şi strategie de închiriere, se adaugă în comunicat.

Pentru cei fără capital iniţial suficient, există soluţii alternative: plata unui avans de 20%, continuarea plăţilor pe durata construcţiei până la 40-50% şi refinanţarea sumei rămase prin ipotecă după finalizarea proiectului. Astfel, investiţiile devin accesibile chiar şi pentru românii cu resurse financiare moderate, în căutare de diversificare şi profit stabil, potrivt comunicatului remis redacţiei.

Piaţa imobiliară din Emiratele Arabe Unite devine astfel o opţiune viabilă pentru românii care doresc să-şi protejeze economiile şi să obţină profituri superioare celor disponibile pe piaţa locală, se adaugă în comunicat.