AROBS îşi extinde expertiza în inginerie software prin integrarea Quest Global România

AROBS Transilvania Software a anunţat că Quest Global România se alătură grupului AROBS, ceea ce consolidează capacitatea companiei de a dezvolta soluţii software complexe pentru clienţi internaţionali, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Fondator şi CEO al AROBS Group, Voicu Oprean, a declarat: „Prin această colaborare, continuăm să ne extindem expertiza de inginerie software şi să ne consolidăm prezenţa în segmente precum semiconductori, sănătate şi sisteme embedded”, conform comunicatului.

Tranzacţia se va realiza integral prin emiterea de noi acţiuni AROBS, fără componentă de numerar, acţiunile fiind supuse unei perioade de lock-up de un an. Conducerea Quest Global România va rămâne aceeaşi, coordonată de Ana-Maria Vasilescu, iar rezultatele financiare ale companiei vor fi incluse în situaţiile consolidate ale grupului după finalizarea tranzacţiei, estimată pentru prima jumătate a anului, se arată în comunicat.

Quest Global România are sediul în Craiova şi o echipă de aproximativ 110 specialişti. Compania oferă servicii de dezvoltare software, testare, design şi experienţă de utilizare, aplicaţii mobile, soluţii embedded şi consultanţă IT, subliniază comunicatul. Cofondatorul şi CEO al Quest Global, Ajit Prabhju, a declarat: „Suntem încântaţi să ne alăturăm echipei AROBS. Împreună vom putea să oferim clienţilor un set extins de capabilităţi de inginerie în România şi să creăm oportunităţi mai bune pentru angajaţi”, conform comunicatului remis redacţiei.

Această integrare se adaugă altor achiziţii realizate de AROBS în 2025, printre care SVT Electronics, Codingscape în Statele Unite şi Gess Engineering, toate având ca scop extinderea expertizei tehnice şi consolidarea prezenţei internaţionale a grupului, se adaugă în comunicat.