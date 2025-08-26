Asociaţia Brokerilor solicită Guvernului să nu schimbe sistemul de impozitare a tranzacţiilor

• ”Modificarea actualului cadru fiscal ar induce lipsă de predictibilitate fiscală pentru investitorii individuali şi poate prejudicia implementarea cu succes a măsurilor de dezvoltare a pieţei de capital”

• ”Actualul cadru de impozitare la sursă este şi în avantajul statului; impozitul este colectat şi virat lunar, iar intermediarii fac acest serviciu pro bono”

• ”State membre ale Uniunii Europene care au întâmpinat probleme la nivel naţional au ales să diminueze cuantumul anumitor taxe şi impozite, pentru a veni atât în sprijinul cetăţenilor, cât şi al antreprenorilor şi investitorilor”

• Guvernul intenţionează să crească impozitul pentru câştigurile din titluri deţinute peste un an de la 1% la 2%, iar pentru cele cu deţinere mai redusă, de la 3% la 4%

Asociaţia Brokerilor solicită Guvernului menţinerea sistemului actual de impozitare a veniturilor obţinute din tranzacţiile pe piaţa de capital, conform unui comunicat de presă al organizaţiei.

”În contextul recentelor informaţii privind intenţia Guvernului de a amenda Codul Fiscal prin modificarea anumitor impozite şi taxe, Asociaţia Brokerilor solicită menţinerea prevederilor actuale referitoare la impozitarea veniturilor obţinute din tranzacţiile pe piaţa de capital, esenţiale pentru atragerea investiţiilor populaţiei în instrumente financiare şi pentru dezvoltarea pieţei de capital din România.

Reamintim că actualul cadrul de impozitare al acestor venituri a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023, prin Legea nr. 142/2022, şi prevede impozitarea la sursă a veniturilor, impozitul reţinut fiind de 1% pentru deţineri pe o perioadă mai mare de un an şi de 3% pentru deţineri pe o perioadă mai mică de un an, fără să se realizeze compensarea pierderilor.

Măsurile fiscale menţionate, adoptate pentru facilitarea accesului clienţilor persoane fizice la piaţa bursieră, fac atractivă investiţia în instrumente financiare mai ales prin debirocratizarea procedurilor fiscale aferente, având un impact important asupra creşterii semnificative a numărului investitorilor individuali, a unei mult mai dezvoltate comunităţi locale de investitori, cu reflectare pozitivă în numărul de companii ce vor avea acces la piaţa de capital locală şi în valorile de tranzacţionare înregistrate.

Actualul cadru de impozitare la sursă este şi în avantajul statului, impozitul fiind colectat şi virat lunar, iar intermediarii fac acest serviciu pro bono.

Statul, la rândul lui, se finanţează prin emisiunile de titluri de stat listate, iar aceste titluri sunt scutite de impozit.

Modificarea actualului cadru fiscal ar induce lipsă de predictibilitate fiscală pentru investitorii individuali şi ar putea prejudicia implementarea cu succes a măsurilor de dezvoltare a pieţei de capital, aşa cum acestea au fost prevăzute în Strategia naţională de dezvoltare a pieţei de capital 2022-2026, aprobată de Guvernul României, proiect realizat cu finanţare de la Comisia Europeană şi având consultanţa acordată de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD).

Menţionăm că alte state membre ale Uniunii Europene care au întâmpinat probleme la nivel naţional, în special în contextul creşterii exacerbate a ratei inflaţiei, au alesm într-un mod favorabil mediului de afaceri, să diminueze cuantumul anumitor taxe/impozite, pentru a veni atât în sprijinul cetăţenilor, cât şi al antreprenorilor şi investitorilor. Cu titlu de exemplu Cipru, care în prezent se bucură de cea mai mică rată a inflaţiei din Uniunea Europeană de 0,1%, potrivit unor surse publice. Una dintre măsurile luate de Cipru este aplicarea unei cote Zero de TVA pentru anumite produse de bază (de exemplu: lapte pentru bebeluşi, legume şi fructe proaspete şi altele) până la 31 decembrie 2025, conform unui decret al Consiliului de Miniştri din Cipru.

Majorările de TVA au dus la creşteri inflaţioniste imediate - exemplul românesc arată că doar creşterea TVA a impulsionat inflaţia cu peste 1,5 puncte procentuale în 2025.

Veniturile obţinute din tranzacţii bursiere în Cipru sunt în totalitate scutite de impozit, făcând Cipru una dintre cele mai atractive jurisdicţii europene pentru tranzacţionarea pe piaţa de capital.

Prin analogie, menţinerea cotelor de impozit asupra veniturilor obţinute din tranzacţiile pe piaţa de capital ar genera încredere în rândul investitorilor pe piaţa din România care astfel se pot raporta la un cadru stabil şi predictibil.

Un alt exemplu de măsuri este cel al Olandei, unde funcţionează bursa de valori Euronext Amsterdam BV, parte din Euronext BV - cea mai importantă bursă de valori din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte volumul de tranzacţionare şi valoarea acţiunilor tranzacţionate. În acest sens, sunt exceptate de la plata impozitului veniturile din câştigurile de capital în anumiţi parametri, inclusiv prin raportare la investiţiile realizate, susţinând astfel interesul investitorilor pentru piaţa olandeză. Toate aceste măsuri nu fac decât să permită dezvoltarea pe termen lung a economiei unei ţări, generând totodată şi venituri la bugetul de stat prin raportare la un volum mai mare de investiţii.

Nu în ultimul rând, o bază puternică de clienţi individuali ar reprezenta un pilon de stabilitate al pieţei locale, care ar permite o reacţie mai atenuată a pieţei la o serie de tendinţe volatile şi factori externi”, se menţionează în comunicatul Asociaţiei Brokerilor.

Ministerul Finanţelor intenţionează să majoreze, începând de anul viitor, impozitul pe câştigurile obţinute din tranzacţii bursiere, potrivit unui proiect de lege publicat pe site-ul instituţiei.

Potrivit documentului, câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate vor fi impozitate cu: a) 2% dacă titlurile au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile şi b) 4% dacă titlurile au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile.

În prezent, câştigurile de capital sunt taxate cu 1% pentru deţineri mai mari de un an şi 3% pentru deţineri mai reduse de un an, sistem introdus în anul 2023. Anterior, tranzacţiile erau taxate cu 10%, dar pierderile se puteau deduce şi reporta pe o perioadă de şapte ani.

Măsurile din pachetul al doilea de măsuri fiscale au fost agreate ieri în şedinţa coaliţiei de guvernare. Următorul pas este aprobarea pachetului de către Guvern, după care îşi va asuma răspunderea în plenul Parlamentului. Dacă moţiunea de cenzură pe care parlamentarii AUR au anunţat că o vor depune după asumare va fi respinsă de Parlament, se consideră că legea respectivă a fost adoptată. În cazul în care ea va fi contestată la CCR de opoziţia politică, urmează să se pronunţe CCR. Dacă CCR respinge contestatia, pachetul de măsuri va fi înaintat spre promulgare la preşedintele Nicuşor Dan.