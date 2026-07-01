Asociatia Prosumatorilor APCE solicită Consiliului Concurenţei o investigaţie asupra pieţei energiei

Asociaţia Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie din România (APCE) a depus astăzi o sesizare oficială la Consiliul Concurenţei prin care solicită declanşarea unei investigaţii ample privind modul în care unii furnizori de energie electrică formează şi aplică preţurile în relaţia cu consumatorii - clienti activi si prosumatorii, se arată într-un comunicat de presă al APCE, remis redacţiei. Demersul este fundamentat pe o analiză juridică şi economică detaliată şi solicită verificarea unor posibile încălcări ale legislaţiei naţionale şi europene în domeniul concurenţei.

APCE consideră că problema depăşeşte interesul celor peste 340.000 de prosumatori din România şi priveşte funcţionarea corectă a întregii pieţe de energie, întrucât afectează preţul transparenţa, concurenţa şi încrederea consumatorilor. Ni se demonstrează ca energia preluata ieftin de la prosumatori nu scade facturile celor peste 8 milioane de consumatori activi ai României ci doar contribuie la crestarea profiturilor anumitor furnizori de energie.

Aceeaşi energie. Două preţuri complet diferite.

Analiza APCE porneşte de la o întrebare simplă:

Cum poate aceeaşi energie electrică activă, cumpărată de un furnizor de la un prosumator, transportată prin reţea să valoreze de trei ori mai mult (aproximativ) atunci când este vandută aceluiasi prosumator prin contract de furnizare. Consiliul Concurenţei este chemat să verifice dacă piaţa funcţionează corect."

În sesizarea transmisă Consiliului Concurenţei sunt prezentate documente comerciale şi comparaţii între ofertele aceluiaşi furnizor documente care arată că, în cazul prosumatorilor, componenta de achiziţie a energiei active este redusă artificial, în timp ce componenta de furnizare este majorată de trei ori, in timp ce legea stabileste ca e legea stabileşte ca preţul de achiziţie trebuie sa fie egal cu cel de furnizare.

ANRE confirmă că marjele sunt stabilite... concurenţial. Pe ce baza?

Înainte de sesizarea Consiliului Concurenţei, APCE a solicitat ANRE clarificarea modului în care este reglementată marja de furnizare şi fundamentarea economică a acesteia.

Prin răspunsul oficial transmis Asociaţiei, ANRE a arătat că nu poate interveni asupra nivelului marjelor comerciale, precizând că acestea sunt rezultatul mecanismelor concurenţiale şi că eventualele disfuncţionalităţi trebuie analizate de autoritatea competentă în materie de concurenţă.

Acest răspuns a determinat APCE să sesizeze Consiliul Concurenţei.

Premier Energy refuză să explice modul de calcul

În cadrul procedurii prealabile, APCE a solicitat Premier Energy metodologia de calcul utilizată pentru fundamentarea componentei de furnizare aplicate prosumatorilor.

Compania a confirmat existenţa unui tratament comercial diferenţiat pentru prosumatori, invocând particularităţile acestei categorii de clienţi, însă a refuzat să comunice metodologia de calcul şi structura costurilor, apreciind că acestea reprezintă informaţii comerciale confidenţiale.

APCE consideră că tocmai această lipsă de transparenţă justifică intervenţia Consiliului Concurenţei, instituţie care dispune de competenţele legale necesare pentru verificarea costurilor şi a fundamentării economice a acestor marje.

Ce solicită APCE

Prin sesizarea depusă, Asociaţia solicită:

declanşarea unei anchete privind modul de formare a marjelor de furnizare aplicate prosumatorilor;

verificarea existenţei unui posibil abuz de poziţie dominantă şi a unor condiţii comerciale inechitabile;

analizarea existenţei unor eventuale practici concertate între furnizori;

verificarea fundamentării economice a marjelor aplicate prosumatorilor;

emiterea unui aviz privind modificarea Ordinului ANRE nr. 15/2022 pentru eliminarea ambiguităţilor care permit interpretări diferite ale principiului legal al „preţului identic”.

Dan Pîrşan, preşedintele APCE:

„Nu cerem tratament preferenţial pentru prosumatori. Cerem doar ca legea să fie aplicată în mod egal şi transparent. Dacă aceste diferenţe intre preţul de achiziţie si cel de furnizare pentru prosumatori sunt justificate economic si legal, ele trebuie probate. Dacă nu sunt justificate, piaţa trebuie corectată.”