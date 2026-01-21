Australian Open: Emma Răducanu, eliminată în turul doi de Anastasia Potapova

Emma Răducanu a fost eliminată de la Australian Open în turul al doilea, după o înfrângere cu 7-6 (3), 6-2 în faţa Anastasiei Potapova, în urma unei prestaţii slabe şi pline de erori la Melbourne, relatează The Guardian.

După ce a pierdut doar în faţa campioanelor de Grand Slam din top 10 la turneele de Grand Slam de anul trecut - Elena Rîbakina, Arina Sabalenka şi Iga Swiatek de două ori - înfrângerea în faţa jucătoarei nr. 55 mondial Potapova este cel mai slab rezultat al Emmei Răducanu din prima săptămână, din punct de vedere al clasamentului, de după Australian Open 2024, care a marcat revenirea ei după o pauză de opt luni.