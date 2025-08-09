Autoritatea britanică pentru concurenţă aprobă preluarea Spirit AeroSystems de către Boeing

Autoritatea britanică pentru concurenţă a aprobat preluarea companiei Spirit AeroSystems de către Boeing, după ce a decis să nu iniţieze o investigaţie aprofundată privind posibile efecte anticoncurenţiale ale tranzacţiei, transmite Reuters.

Decizia vine ca un semnal de încredere pentru investitori, în contextul în care Boeing încearcă să-şi redreseze imaginea şi performanţele financiare după o serie de crize care i-au afectat reputaţia şi moralul angajaţilor.

Acţiunile constructorului american de avioane au crescut cu 0,8% după anunţ.

”Suntem mulţumiţi de rezultat şi continuăm să lucrăm la celelalte etape de aprobare”, a transmis Boeing într-un comunicat.

Tranzacţia, estimată la 4,7 miliarde de dolari şi realizată integral prin schimb de acţiuni, va pune capăt independenţei de aproape două decenii a Spirit AeroSystems - considerată cel mai mare producător independent de structuri pentru aeronave din lume. Acordul mai are nevoie de aprobarea Comisiei Europene şi a Comisiei Federale pentru Comerţ din SUA (FTC).

Un purtător de cuvânt al Spirit AeroSystems, Joe Buccino, a declarat că finalizarea tranzacţiei este aşteptată în trimestrul al patrulea din acest an.

Autoritatea britanică pentru concurenţă (CMA) a precizat că, pe baza datelor disponibile, nu este necesară trecerea la ”faza 2” a investigaţiei. Textul integral al deciziei urmează să fie publicat în perioada următoare.

Boeing a decis să răscumpere Spirit în încercarea de a-şi consolida lanţul de aprovizionare şi de a îmbunătăţi controlul calităţii - o mişcare strategică venită la ani buni după ce compania americană se desprinsese de acest furnizor.

În iulie, Boeing a mai convenit preluarea unei părţi din operaţiunile Spirit din Belfast, Irlanda de Nord, de la grupul european Airbus, care la rândul său a achiziţionat unele unităţi Spirit legate de programele sale de avioane. Ancheta preliminară a CMA a început în iunie şi avea ca termen limită data de 28 august.