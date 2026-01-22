Băsescu: ''Acordul Mercosur protejează agricultorii şi ar putea intra în vigoare în martie''

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat joi că Acordul Mercosur protejează foarte bine agricultorii, iar responsabilitatea pentru neînţelegerile legate de conţinutul acestuia revine celor care trebuiau să îl explice. El a mai afirmat că, în opinia sa, acordul ar putea intra în vigoare în martie şi a subliniat că, într-un context în care preşedintele Trump modifică frecvent tarifele, un astfel de acord este util, deoarece acoperă atât industria, cât şi agricultura, a relatat News.ro.

Fostul preşedinte al României a declarat că Acordul Mercosur creează o piaţă liberă de 700 de milioane de consumatori, în care, după perioada de tranziţie, nu vor mai fi aplicate taxe vamale pentru nicio categorie de mărfuri importate în Uniunea Europeană sau în Mercosur, potrivit News.ro.

„Acest lucru este foarte bine şi arată cum se face comerţul global în beneficiul oamenilor, nu prin ameninţarea cu taxe vamale, aşa cum înţelege Trump să facă comerţul”, a declarat el, conform News.ro.

Fostul şef al statului a explicat că Mercosur trebuie clarificat, deoarece, de fapt, sunt două acorduri: unul politic, de parteneriat UE-Mercosur, care trebuie aprobat de parlamentele naţionale pentru a intra în vigoare, şi unul comercial, care nu necesită votul fiecărui stat membru, ci doar aprobarea Parlamentului European. Acesta din urmă a fost trimis la Curtea de Justiţie a UE, dar Comisia Europeană are autoritatea de a-l pune în aplicare fără a aştepta decizia CJUE. Băsescu a afirmat că acordul protejează foarte bine agricultorii, iar neînţelegerile apar din faptul că nu a fost explicat corespunzător, şi a estimat că ar putea intra în vigoare în martie. În contextul în care preşedintele Trump modifică frecvent tarifele, un astfel de acord este benefic, deoarece vizează atât industria, cât şi agricultura, iar agricultorii români şi europeni sunt protejaţi corespunzător, potrivit News.ro.

Fostul preşedinte a mai declarat că acordul prevede un fond de 43 de miliarde de euro la dispoziţia Comisiei Europene pentru a compensa agricultorii europeni în cazul unor excese de import de carne de pasăre sau de vită. „Aceste excese sunt limitate la 1,3%, efectiv 1,5%, dar pot exista perioade în care importurile nelegale duc la scăderea preţurilor pe piaţă, de exemplu pentru români. Uniunea Europeană intervine imediat şi compensează”, a explicat Băsescu. El a subliniat şi că, prin acord, se pot exporta maşini fără taxe vamale, ceea ce este important pentru România, având în vedere cei 280.000 de angajaţi din industria auto, iar piaţa Mercosur va reprezenta o oportunitate pentru exporturi fără vamă, conform News.ro.