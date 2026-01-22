Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Băsescu: ''Acordul Mercosur protejează agricultorii şi ar putea intra în vigoare în martie''

O.S.
Internaţional / 22 ianuarie, 18:56

Sursa foto: Facebook/Traian Băsescu

Sursa foto: Facebook/Traian Băsescu

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat joi că Acordul Mercosur protejează foarte bine agricultorii, iar responsabilitatea pentru neînţelegerile legate de conţinutul acestuia revine celor care trebuiau să îl explice. El a mai afirmat că, în opinia sa, acordul ar putea intra în vigoare în martie şi a subliniat că, într-un context în care preşedintele Trump modifică frecvent tarifele, un astfel de acord este util, deoarece acoperă atât industria, cât şi agricultura, a relatat News.ro.

Fostul preşedinte al României a declarat că Acordul Mercosur creează o piaţă liberă de 700 de milioane de consumatori, în care, după perioada de tranziţie, nu vor mai fi aplicate taxe vamale pentru nicio categorie de mărfuri importate în Uniunea Europeană sau în Mercosur, potrivit News.ro.

„Acest lucru este foarte bine şi arată cum se face comerţul global în beneficiul oamenilor, nu prin ameninţarea cu taxe vamale, aşa cum înţelege Trump să facă comerţul”, a declarat el, conform News.ro.

Fostul şef al statului a explicat că Mercosur trebuie clarificat, deoarece, de fapt, sunt două acorduri: unul politic, de parteneriat UE-Mercosur, care trebuie aprobat de parlamentele naţionale pentru a intra în vigoare, şi unul comercial, care nu necesită votul fiecărui stat membru, ci doar aprobarea Parlamentului European. Acesta din urmă a fost trimis la Curtea de Justiţie a UE, dar Comisia Europeană are autoritatea de a-l pune în aplicare fără a aştepta decizia CJUE. Băsescu a afirmat că acordul protejează foarte bine agricultorii, iar neînţelegerile apar din faptul că nu a fost explicat corespunzător, şi a estimat că ar putea intra în vigoare în martie. În contextul în care preşedintele Trump modifică frecvent tarifele, un astfel de acord este benefic, deoarece vizează atât industria, cât şi agricultura, iar agricultorii români şi europeni sunt protejaţi corespunzător, potrivit News.ro.

Fostul preşedinte a mai declarat că acordul prevede un fond de 43 de miliarde de euro la dispoziţia Comisiei Europene pentru a compensa agricultorii europeni în cazul unor excese de import de carne de pasăre sau de vită. „Aceste excese sunt limitate la 1,3%, efectiv 1,5%, dar pot exista perioade în care importurile nelegale duc la scăderea preţurilor pe piaţă, de exemplu pentru români. Uniunea Europeană intervine imediat şi compensează”, a explicat Băsescu. El a subliniat şi că, prin acord, se pot exporta maşini fără taxe vamale, ceea ce este important pentru România, având în vedere cei 280.000 de angajaţi din industria auto, iar piaţa Mercosur va reprezenta o oportunitate pentru exporturi fără vamă, conform News.ro.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 22 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

22 ianuarie
Ediţia din 22.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0936
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3572
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8588
Gram de aur (XAU)Gram de aur676.7196

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb