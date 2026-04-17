BBC: Preţurile petrolului scad după anunţarea unui armistiţiu fragil între Israel şi Liban

Cotaţiile petrolului au înregistrat o uşoară scădere vineri dimineaţă pe pieţele asiatice, în contextul intrării în vigoare a unui armistiţiu între Liban şi Israel, relatează BBC.

Preţul petrolului Brent, reperul global, a coborât cu aproximativ 1%, până la 98,50 dolari (72,86 lire sterline) pe baril, în timp ce ţiţeiul tranzacţionat pe piaţa americană s-a depreciat cu 1,2%, ajungând la 93,60 dolari pe baril.

Şi bursele asiatice au deschis în scădere moderată, după avansurile consemnate în cursul săptămânii. Indicele japonez Nikkei 225 a pierdut 0,8%, iar indicele sud-coreean Kospi a consemnat un recul de 0,3%.

Un armistiţiu de 10 zile între Liban şi Israel a intrat în vigoare joi la miezul nopţii, iar preşedintele Donald Trump a declarat că o nouă rundă de discuţii între Statele Unite şi Iran ar putea avea loc în weekend, alimentând speranţele că conflictul cu Teheranul s-ar putea apropia de final, potrivit Reuters.

Războiul cu Iranul, declanşat la 28 februarie printr-un atac americano-israelian, s-a soldat cu mii de victime şi a determinat o creştere abruptă a preţurilor petrolului, generând presiuni politice semnificative asupra administraţiei de la Washington.

În cazul în care armistiţiul din Liban va facilita un acord de pace mai amplu cu Iranul, acest lucru ar reprezenta un câştig important pentru administraţia Trump, care a întâmpinat dificultăţi în redeschiderea Strâmtorii Ormuz, esenţială pentru comerţul global, şi în limitarea programului nuclear iranian.

În unele zone din Beirut, armistiţiul a fost marcat imediat după miezul nopţii prin focuri de armă trase în aer. Aproximativ o jumătate de oră s-au auzit şi explozii ale unor rachete lansate în semn de celebrare.